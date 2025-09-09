Leonidas, la nueva arma de EE. UU. que desactiva enjambres de drones al instante

En respuesta al sistema de microondas de alta potencia chino, Hurricane, el Pentágono ha desarrollado su propia defensa: Leonidas.

Según El Diario, el nuevo dispositivo fue puesto a prueba en el campamento Attenbury en Indiana, durante dos horas. Creado por la compañía Epirus, activó su arma de microondas y logró derribar 49 drones al mismo tiempo, demostrando así su eficacia frente a ataques masivos.

La potencia de Leonidas

Leonidas funciona como un arma electromagnética de alta potencia (HPM, por sus siglas en inglés) que emite pulsos de energía capaces de neutralizar drones de manera masiva, creando un efecto parecido a un campo de fuerza que los hace caer del cielo, de acuerdo con el medio La Opinión.

Su capacidad de eliminar grupos completos de drones simultáneamente representa una ventaja estratégica importante, especialmente en el contexto de conflictos híbridos, donde las amenazas aéreas son cada vez más comunes.

El equipo se instala sobre un remolque, con una estructura metálica del tamaño de una puerta y opera con amplificadores de nitruro de galio (semiconductor de banda ancha utilizado en dispositivos de alta potencia). Tiene un software especializado que permite dirigir los pulsos de energía hacia objetivos individuales o en un arco de 60 grados. El diseño tampoco requiere de munición o recarga.

Del ejército a la seguridad civil

Andy Lowery, el consejero delegado de la compañía explicó que la poderosa arma no se limita al uso en enfrentamientos armados,y que también podría ser útil para proteger lugares densamente concurridos, como aeropuertos, bases militares y estadios.

El Ejército de EE. UU. cerró un contrato con Epirus por US$66 millones en 2023, añadiendo 17 millones meses después. El objetivo es determinar la eficacia del sistema en operaciones reales. Los mandos superiores reconocen el potencial de Leonidas, aunque resaltan que todavía necesitan integrarse en redes de defensa más complejas, que incluyan sensores y sistemas cinéticos.

La Marina tampoco se ha quedado atrás. Están desarrollando el sistema ExDECS, diseñado para operaciones de despliegue rápido. Este modelo fue entregado al Centro de Guerra Naval de Superficie Dahlgren, en Virginia, para evaluar su funcionamiento frente a drones aéreos y embarcaciones no tripuladas que estén cargadas de explosivos. Las primer pruebas fueron un éxito. Se demostró que los microondas podían desactivar los motores de las lanchas que marcaron como objetivo.

La tecnología militar en el contexto mundial

El avance por parte de Estados Unidos ocurre en medio de la competencia tecnológica con China, que también ha destacado por desarrollar armas de microondas con tecnología de punta.

ste sistema chino, descrito en los medios como un arma ficticia similar a la "Estrella de la Muerte", ha demostrado ser capaz de neutralizar satélites en órbita baja.

Desde entonces, el Pentágono se ha empeñado en optimizar la creación de tecnologías que aseguren una defensa avanzada en contra de dispositivos de ofensiva conjunta. Las armas de microondas prometen revolucionar y cambiar el futuro de las guerras aéreas.

