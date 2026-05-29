El exceso de efectivo cambia el sistema financiero de EE. UU. y la estrategia de la Fed

La abundancia de efectivo en los mercados de financiación estadounidenses parece deberse a cambios estructurales más profundos que están liberando miles de millones de dólares en capacidad de balance en los bancos más grandes, según estrategas de Wall Street.

Solo este mes se han inyectado unos US$120 mil millones en fondos del mercado monetario, lo que se suma a la acumulación de liquidez de las últimas semanas. Esto supone un cambio radical respecto de las tensiones de financiación del año pasado, que dispararon los tipos de interés a ultracorto plazo y obligaron a la Reserva Federal a poner fin a la liquidación de cartera.

El flujo de dinero ha provocado que los tipos de interés en el mercado de acuerdos de recompra —donde se toma y presta efectivo a un día contra bonos del Tesoro— caigan por debajo del límite inferior del rango objetivo de la Reserva Federal para su índice de referencia.

El tipo de interés efectivo de los fondos federales, índice de referencia del banco central que rara vez varía entre reuniones de política monetaria, ha caído dos veces en el último mes. Mientras tanto, la tasa de financiación garantizada a un día (SFC), basada en el costo de los préstamos con garantía de títulos del Tesoro, se sitúa ligeramente por encima del 3.50%, tras promediar alrededor del 3.65% en abril.

Estrategas de Barclays PLC, RBC Capital Markets y Bank of America Corp. afirman que la debilidad del mercado ha ido mucho más allá de los factores estacionales habituales y se ha convertido en un fenómeno más duradero.

"No creo que haya una única causa determinante, sino que se trata de una combinación perfecta de múltiples factores calmantes que convergen en la misma dirección", declaró Blake Gwinn, jefe de estrategia de tipos de interés en EE. UU. de RBC.

Una caída persistente de los tipos de financiación modifica el flujo de liquidez en el sistema financiero. Unas condiciones más favorables liberan efectivo durante períodos de alta demanda, lo que puede influir en las decisiones de la Reserva Federal sobre su balance, afectar la emisión de deuda a corto plazo del Tesoro y dar a los bancos más margen para invertir dinero en lugar de mantener reservas en el banco central.

El efectivo proviene de diversas fuentes, desde las compras mensuales de letras del Tesoro por parte del banco central, iniciadas a principios de año, hasta la flexibilización de las normas de la época de la crisis financiera, que liberaron capital tras su entrada en vigor el mes pasado.

Los factores estacionales también han contribuido: la reducción de la oferta de letras del Tesoro en más de US$270 mil millones durante la temporada fiscal de abril y las recompras de bonos del Tesoro para la gestión de efectivo contribuyeron a un desequilibrio entre el efectivo y las garantías.

Gwinn afirmó que los recientes cambios en el coeficiente de apalancamiento suplementario mejorado han ayudado a eliminar una restricción que habría endurecido las condiciones con el tiempo.

Este ajuste, que amplió la cantidad de efectivo que los principales prestamistas pueden intermediar en el mercado de bonos del Tesoro en momentos de tensión, debe interpretarse como una flexibilización de las restricciones que facilita a los operadores la absorción de flujos y el mantenimiento de mayores inventarios de bonos del Tesoro a medida que se expanden sus balances, explicó.

Se permitió a los bancos adoptar el cambio normativo incluso antes de la fecha límite del 1 de abril, lo que contribuyó a aliviar la situación, incluso cuando las tenencias de bonos del Tesoro por parte de los intermediarios alcanzaron un máximo histórico de US$557 mil millones de dólares a finales de marzo.

La expansión de Wells Fargo & Co. también ha mejorado la liquidez. Desde que se eliminó su límite de activos en junio del 2025, el banco se ha convertido en uno de los mayores proveedores marginales de financiación mediante repos, al añadir decenas de miles de millones de dólares a su capacidad de balance e intervenir en flujos que anteriormente habrían sobrecargado el sistema. Los estrategas afirman que su mayor presencia ha sido un factor clave para mantener condiciones favorables.

En el primer trimestre, los activos totales de los ocho bancos de importancia sistémica mundial con sede en EE. UU. aumentaron en un total de 1.3 billones de dólares, de los cuales US$300 mil millones correspondían a operaciones de recompra inversa, según los informes presentados. Las tenencias de valores aumentaron en unos US$400 mil millones, incluidos US$100 mil millones en carteras de negociación de bonos del Tesoro, según Barclays.

«En conjunto, esto apunta a una expansión significativa de la capacidad de intermediación en los mercados de efectivo y repos, resultado que los reguladores buscaban al flexibilizar el requisito de coeficiente de liquidez legal (SLR)», escribió Samuel Earl, estratega de Barclays, en una nota.

Una implicación inmediata podría ser una pausa en las compras mensuales de letras del Tesoro por parte de la Reserva Federal. Roberto Perli, de la Reserva Federal de Nueva York, declaró la semana pasada que las compras de gestión de reservas podrían ajustarse según las condiciones del mercado.

A principios de este mes, funcionarios de la Reserva Federal anunciaron que reducirían aún más el ritmo mensual de sus compras de letras del Tesoro a aproximadamente US$10 mil millones, al reducirlas gradualmente desde los US$40 mil millones hasta abril y los US$25 mil millones en mayo.

Una pausa "sin duda podría ser una posibilidad si las condiciones de financiación siguen siendo muy laxas, pero con US$10 mil millones al mes el ritmo ya es extremadamente lento", afirmó Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tipos de interés en EE. UU. de TD Securities.

Si bien algunas tasas de recompra han comenzado a normalizarse esta semana tras las liquidaciones de las subastas del Tesoro y la retirada mensual de efectivo de las empresas patrocinadas por el gobierno, los operadores prevén que la flexibilización monetaria continúe.

Incluso después del aumento en la emisión de letras este mes, las mesas de negociación indican que el desequilibrio entre efectivo y garantías persiste. Según Tradition Securities, los operadores de una mesa de negociación con abundante liquidez estaban dispuestos a realizar transacciones incluso cuando las tasas cayeron brevemente hasta el 3.40%.

Según Bank of America, es probable que los bancos federales de préstamos hipotecarios, principales prestamistas en el mercado de fondos federales, continúen invirtiendo una cantidad constante de efectivo en el mercado, aprovechando las tasas atractivas y aumentando la liquidez.

"Nuestra estimación en este momento es que las condiciones del mercado mantendrán el rango de negociación de las tasas de recompra a un día ligeramente por debajo de su equilibrio del primer trimestre", afirmó Lou Crandall, economista de Wrightson ICAP.