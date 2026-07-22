La millonaria cifra que pagó Netflix por la empresa de IA de Ben Affleck

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La millonaria cifra que pagó Netflix por la empresa de IA de Ben Affleck

Netflix oficializa la compra de la empresa de inteligencia artificial creada por el actor Ben Affleck, por la cual pagó una suma millonaria.

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La millonaria cifra que pagó Netflix por la empresa de IA de Ben Affleck

Netflix pagó una suma millonaria por la empresa InterPositive, creada por el actor Ben Affleck. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

Netflix oficializó la compra de InterPositive, la empresa de inteligencia artificial (IA) creada por el actor estadounidense Ben Affleck, por la cual pagó una cifra millonaria.

Por medio de un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la plataforma de streaming reveló el monto que invirtió para adquirir la compañía dedicada a crear modelos de IA.

Según el informe, Netflix pagó en efectivo aproximadamente US$587 millones por la adquisición, realizada "como una combinación de negocios".

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El documento fue incluido en el formulario 10-Q que la compañía presentó el viernes 17 de julio y, aunque evita mencionar de forma específica a la empresa de Ben Affleck, hace referencia al acuerdo del 5 de marzo, cuando Netflix hizo pública la adquisición de InterPositive.

La empresa de inteligencia artificial fue fundada en el 2022 en Los Ángeles por el actor estadounidense. Su objetivo es crear modelos de IA basados en los diarios de una producción ya existente, para que los cineastas los incorporen al proceso de posproducción.

El primer modelo de la empresa fue entrenado "para comprender la lógica visual y la consistencia editorial, a la vez que preserva las reglas cinematográficas ante desafíos de producción reales, como tomas perdidas, reemplazos de fondos o iluminación incorrecta", explicó el actor en un comunicado.

Con la adquisición de InterPositive, Netflix sigue la tendencia de una industria que cada vez invierte más en modelos de IA. Recientemente, la plataforma de streaming reveló que en el 2026 ha empleado inteligencia artificial generativa en unos 300 proyectos, especialmente en la posproducción.

Sin embargo, no es la única empresa de entretenimiento que recurre a esta tecnología. A finales del 2025, Disney anunció que invertiría US$1,000 millones en OpenAI y permitirá que las herramientas de esa plataforma de inteligencia artificial, como ChatGPT y Sora, utilicen sus personajes y propiedades para generar videos cortos a partir de las indicaciones de los usuarios.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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