Netflix y la inteligencia artificial: ¿En cuántos proyectos de 2026 ha utilizado esta tecnología?

La inteligencia artificial (IA) ya no está solo en los videos que circulan en redes sociales, sino también en las grandes producciones del cine y la televisión. Incluso, Netflix reveló que ha recurrido a esta tecnología no pocas, sino muchas veces en lo que va del año.

La plataforma de streaming informó que durante el 2026 ha empleado inteligencia artificial generativa en unos 300 proyectos, especialmente en la posproducción.

Tras publicar los resultados del segundo trimestre, Netflix envió una carta a sus inversores en la que explica que el uso de la IA generativa "crece rápidamente" entre sus socios creativos a lo largo de todo el ciclo de producción, desde la concepción y la previsualización de un proyecto hasta la posproducción y la entrega.

"Cada vez recurrimos más a estas herramientas porque nos permiten obtener resultados de mayor calidad, en menos tiempo y a un coste inferior al de los métodos tradicionales. En algunos casos, sin la IA generativa habría sido imposible incluir determinadas tomas y secuencias clave", recalcó.

El documento destaca algunos casos, como las producciones Brasil 70: A Saga do Tri (Brasil 70: La saga del tricampeonato), Glory (India) y The American Experiment (EE. UU.), que emplearon esa tecnología para crear secuencias complejas, como la ampliación digital de multitudes, recreaciones de batallas históricas y planos generales destinados a construir el universo visual de la historia.

Incluso, en su página web, Netflix destaca la "ayuda valiosa" que representan las herramientas de IA generativa cuando se utilizan de manera "transparente y responsable".

"Para apoyar las producciones a escala mundial y mantenernos alineados con las mejores prácticas, esperamos que todos nuestros socios de producción informen a su contacto en Netflix sobre cualquier uso previsto de la IA generativa, especialmente a medida que siguen surgiendo nuevas herramientas con distintas capacidades y riesgos", añadió la plataforma.

Ganancias millonarias

Netflix también informó que su beneficio neto en el segundo trimestre del 2026 fue de 3,401 millones de dólares, frente a los 5,283 millones del trimestre anterior.

Según el reporte, los ingresos trimestrales ascendieron a 12,560 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 13.4%.

En marzo pasado, Netflix adquirió InterPositive, una compañía de producción de películas con inteligencia artificial fundada por el actor, productor y director estadounidense Ben Affleck.

"Las grandes obras solo pueden surgir del talento de grandes creadores, y la inteligencia artificial no cambia esa realidad. Lo que sí hace es poner a su disposición mejores herramientas para hacer realidad sus ideas. Las películas las siguen haciendo las personas; la IA simplemente les ayuda a hacerlas mejor", señaló Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.

Con información de EFE.