No tengo miedo: de qué trata la serie mexicana que llegó al Top 10 de Netflix

Tras su estreno en Netflix el pasado 8 de julio del 2026, la nueva miniserie mexicana No tengo miedo ya se posiciona entre las 10 producciones más vistas de la plataforma de streaming.

La producción está ambientada en un pueblo de Veracruz, México, durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA de 1986, disputada en ese país.

La historia sigue a Miguel, un niño de 10 años, cuya vida cambia al encontrar a otro menor secuestrado en un hoyo del bosque. En su intento por salvarlo, el protagonista comienza a descubrir secretos que involucran a los adultos y a personas cercanas de la comunidad.

"Durante el verano de 1986, Miguel, de 10 años, descubre un aterrador secreto que le muestra el lado más cruel y oscuro de los adultos… empezando por los que creía conocer mejor", dice la sinopsis publicada por Netflix.

Aunque la trama no está basada en una historia real, el tono de la producción ha llevado a algunos espectadores a pensar lo contrario. Sin embargo, la historia está inspirada en la novela italiana Io non ho paura (No tengo miedo), escrita por Niccolò Ammaniti y publicada en el 2001.

La novela mantiene como eje principal la pérdida de la inocencia durante la infancia y el descubrimiento de las contradicciones del mundo adulto. La historia ya había sido adaptada al cine hace más de dos décadas, pero ahora Netflix desarrolla esta nueva versión en un contexto rural mexicano.

Aunque el secuestro y los personajes de la serie pertenecen a la ficción, la producción incluye problemas sociales como la desigualdad económica, la pobreza en las zonas rurales y la violencia; asuntos que también forman parte del trasfondo del relato original de Ammaniti.

No tengo miedo consta de seis capítulos que ya están disponibles en Netflix:

La bruja

El fantasma

El señor de los gusanos

Huezquixtles

Chaneques

Bosque de niebla

La producción está disponible en Netflix desde el 8 de julio del 2026 para los usuarios de la plataforma de streaming.