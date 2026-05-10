Matt Damon y Ben Affleck enfrentan demanda por difamación relacionada con la película El botín

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Matt Damon y Ben Affleck enfrentan demanda por difamación relacionada con la película El botín

Dos agentes policiales presentaron una demanda contra los productores Matt Damon y Ben Affleck, al asegurar que fueron vinculados con la historia de su reciente producción, El botín.

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SANTA MONICA (United States), 19/04/2026.- Ben Affleck arrives during the 12th Breakthrough Prize red carpet ceremony at the Barker Hangar in Santa Monica, California, USA, 18 April 2026. EFE/EPA/JILL CONNELLY

Ben Affleck llega a la alfombra roja de la 12.ª edición del Premio Revelación en el Barker Hangar de Santa Mónica, California. (Foto Prensa Libre: EFE)

La película de acción The Rip (El botín) estaría en la mira de las autoridades, luego de que dos oficiales del Miami-Dade Sheriff’s Office presentaran una denuncia formal contra la productora de Matt Damon y Ben Affleck, al considerar que existe daño a su imagen tras el estreno de esta producción.

Los agentes señalan que, desde el estreno de El botín, han sido relacionados con los personajes del teniente Dane Dumars y el detective J. D. Byrne, interpretados por Damon y Affleck, y que su imagen dentro de la Policía se ha visto afectada.

El botín, escrita por Joe Carnahan, sitúa al público en Miami, donde dos policías están relacionados con corrupción y vinculados a actividades criminales. La historia presentada en El botín relaciona a los agentes Jason Smith y Jonathan Santana, debido a que el propio Carnahan señaló que la trama se inspira en uno de los casos en los que ambos trabajaron, según recopiló Infobae.

La historia muestra cómo dos agentes interpretados por Damon y Affleck descubren dinero ilícito perteneciente a uno de los carteles de droga que opera en la zona. A partir de ello se desarrolla la trama, en la que ambos agentes muestran conductas impropias de la Policía durante el operativo.

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Aunque la productora Artists Equity y Falco Productions no revelaron los nombres de los dos agentes que presentaron la demanda, los denunciantes señalan que han sido vinculados con los personajes debido a que al inicio del filme se indica que está basado en hechos reales y porque, durante la promoción, el escritor y director destacó que se inspiró en la redada antidrogas ocurrida en Miami Lakes en el 2016, en la que ambos participaron.

El caso al que se refirió Carnahan durante la promoción de El botín, destaca Infobae, corresponde a un procedimiento realizado por el Departamento de Policía de Miami-Dade en el 2016, cuando se localizaron US$21 millones provenientes del lavado de dinero.

La demanda por difamación señala que los datos específicos presentados en la película y durante la promoción han llevado a las personas a relacionar a los agentes con los personajes, lo que les ha causado una mala imagen, ya que, según Entertainment Weekly, en la cinta “se muestra mala conducta, pobre juicio y comportamiento poco ético”.

Los demandantes destacan que todos los hechos, salvo el hallazgo del dinero, no ocurrieron durante el operativo, por lo que procedieron a acusar a la productora de difamación directa, difamación implícita y daño emocional intencional, acusaciones a las que los señalados no han respondido aún.

Como parte del proceso legal, los supuestos afectados solicitan compensación económica y el pago de honorarios legales, así como la inclusión de un disclaimer prominente en el que se indique que los hechos representados no corresponden a lo ocurrido realmente durante el operativo del 2016.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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