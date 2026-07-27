Internacional
La advertencia de Trump tras suspender ataques contra Irán para buscar un nuevo acuerdo
Donald Trump ordenó suspender los ataques contra Irán para buscar un nuevo acuerdo, pero lanzó una advertencia en caso de no lograrlo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un anuncio sobre la innovación nuclear estadounidense en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 24 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció este 27 de julio que detendrá los bombardeos contra Irán con el objetivo de buscar un nuevo acuerdo para poner fin a la guerra.
Sin embargo, el mandatario advirtió que, si no logra un acuerdo y las nuevas negociaciones fracasan, reanudará los ataques.
"Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes", dijo Trump al medio digital Axios.
Al ser consultado sobre cuánto tiempo durarán estas nuevas negociaciones, Trump respondió que no será mucho.
"No mucho tiempo. O avanzan rápido o no avanzan", advirtió Trump.
El pasado 24 de julio, Trump habría decidido frenar los ataques contra la República Islámica.
Parte de la decisión obedeció a la influencia de sus aliados en Medio Oriente, quienes también median en el conflicto.
"Todas las personas que tratan con Irán me pidieron: 'No dispares'", dijo Trump.
Las declaraciones del mandatario se producen antes de reunirse este martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien estará en Washington para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham.
"Voy a hablar con Bibi sobre el hecho de que si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido", dijo.
El pasado jueves, EE. UU. llevó a cabo su última ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio.
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