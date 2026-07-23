Trump pone el foco en la montaña Pickaxe: ¿Qué se sabe del complejo nuclear subterráneo iraní?

Durante la noche del 22 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear una instalación nuclear iraní en construcción, enterrada en las profundidades de la montaña Pickaxe, mientras ambas naciones intercambian ataques en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos estratégicos más importantes.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, la instalación ubicada en la montaña Pickaxe se encuentra al sur de la planta iraní de enriquecimiento de uranio de Natanz, que fue bombardeada por EE. UU. durante la Operación Martillo de Medianoche, en la guerra de doce días entre Irán e Israel de 2025.

Sin embargo, la montaña Pickaxe ha permanecido intacta mientras Irán continúa excavando en el lugar, de manera que aún no está claro qué se ha colocado allí, debido a que el organismo de control nuclear de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la mayor organización internacional del mundo, nunca ha tenido acceso a la zona.

Frente a este escenario, el mandatario republicano Donald Trump reconoció, al hablar con periodistas el miércoles 22 de julio en el Despacho Oval de la Casa Blanca, la posibilidad de que Irán haya trasladado centrifugadoras a ese lugar, posiblemente a una profundidad que pondría a prueba incluso las bombas más poderosas de EE. UU.

Irán niega que existan instalaciones secretas subterráneas

"Atacaremos esa zona muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto", agregó el presidente estadounidense Donald Trump, después de que Irán negara la existencia de instalaciones secretas subterráneas, al considerar que las declaraciones del mandatario eran acusaciones sin fundamento para justificar agresiones militares.

"La obsesión de EE. UU. por la montaña, donde no se lleva a cabo ninguna actividad nuclear, no es más que un pretexto para la agresión, la destrucción y el sabotaje", añadió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien insistió en que "todas las actividades nucleares de Irán han sido declaradas" ante la ONU.

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Esto se debe a que, en enero del 2025, diversos medios de comunicación estadounidenses, entre ellos The Washington Post y The New York Times, informaron que Irán había acelerado la construcción de una instalación nuclear subterránea secreta en la montaña Pickaxe, a 200 kilómetros de Teherán, donde permanece fuera del alcance de la ONU.

“Lo tenemos en la mira y la montaña Pickaxe es un posible objetivo para un buen disparo. Díganles a los iraníes que estén preparados”, declaró Donald Trump, quien cree que Irán pudo haber trasladado centrifugadoras avanzadas y uranio enriquecido a profundidades que desafían incluso las bombas más potentes del arsenal estadounidense.

Marco Rubio afirma que Irán "suplica todos los días" llegar a un acuerdo

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Irán "suplica todos los días" a EE. UU. para "alcanzar un acuerdo" en el marco de la guerra. "El problema es que cada vez que llegan a un acuerdo, lo rompen o quieren cambiarlo", añadió el jefe de la diplomacia estadounidense, quien aseguró que Irán "seguirá pagando el precio".

En este contexto, Marco Rubio insistió en que Irán envía constantemente a Estados Unidos "mensajes a través de terceros países", sin detallar cuáles, y aseguró que la República Islámica "se está quedando" sin Estados "por los que mandar" las supuestas súplicas, porque Irán "es un país gobernado por radicales" y "lunáticos malvados".