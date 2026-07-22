¡Es hora de coronar! Así puedes votar por los nominados a mejor gol de la Copa Mundial 2026

La Copa Mundial del 2026 concluyó el pasado domingo 19 de julio en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, con la victoria de España sobre Argentina en la final. Por lo tanto, la primera Copa del Mundo disputada en tres países terminó con 308 goles y un promedio de 2.96 por partido, el más alto desde la edición de México 1970.

Frente a este escenario, de los 308 goles anotados en la Copa Mundial del 2026, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) nominó solo doce (4%) para la votación al mejor gol de este torneo, debido a que cada anotación fue seleccionada cuidadosamente para cumplir con los criterios establecidos por el máximo organismo.

Entre los nominados están el neozelandés Elijah Just, el francés Kylian Mbappé, el haitiano Wilson Isidor, el bosnio Kerim Alajbegović, el japonés Daizen Maeda, el uzbeko Eldor Shomurodov, el caboverdiano Sidny Lopes, el noruego Erling Haaland, el inglés Jude Bellingham, el español Ferran Torres y los argentinos Julián Álvarez y Lionel Messi.

Frente a este escenario, para elegir el mejor gol de la Copa Mundial del 2026, los internautas pueden ingresar al sitio oficial de la FIFA y votar por su anotación favorita, ya que las votaciones se cierran el domingo 26 de julio, cuando se dará a conocer al ganador de la encuesta, quien será reconocido como el autor del mejor gol del torneo.

Los doce nominados a mejor gol del Mundial 2026

Kerim Alajbegović vs. Catar

El prodigio adolescente de Bosnia y Herzegovina, Kerim Alajbegović, de 18 años, regateó a dos defensores y le anotó a Catar un golazo imparable desde el borde del área.

Julián Alvarez vs. Suiza

Con un disparo milimétrico desde la esquina del área, que se coló en la escuadra, Julián Álvarez calmó los nervios de Argentina durante la prórroga ante una Suiza con diez jugadores.

Jude Bellingham vs. Francia

Jude Bellingham demostró su clase al arrancar desde su propio campo, deshacerse de su marcador con un par de amagues y definir con precisión. Así se convirtió en la gran figura de Inglaterra, que aseguró el tercer puesto para los Tres Leones.

Erling Haaland vs. Brasil

Una flecha de Erling Haaland, la estrella de la selección de Noruega, liquidó las ilusiones mundialistas del conjunto brasileño con un potente y preciso remate desde fuera del área.

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Wilson Isidor vs. Marruecos

Pocos disparos fueron tan limpios como el del haitiano Wilson Isidor en el torneo. Con potencia y precisión, venció al arquero marroquí Yassine Bounou, una de las figuras de la Copa del Mundo.

Elijah Just vs. Irán

Los neozelandeses Elijah Just y Chris Wood demostraron ser una dupla letal en una jugada magníficamente ejecutada, con una combinación de pases que superó por completo a la defensa de Irán.

Sidny Lopes Cabral vs. Argentina

El golazo del futbolista caboverdiano, Sidny Lopes Cabral, dejó atónitos a los campeones del mundo en la prórroga: su potente disparo desde la esquina del área se coló en la escuadra.

Daizen Maeda vs. Suecia

Gracias a la precisión de sus pases y a la movilidad de sus jugadores, Japón marcó ante Suecia uno de los mejores goles colectivos del torneo, tras una combinación que definió Daizen Maeda.

Kylian Mbappé vs. Senegal

Kylian Mbappé y la Copa del Mundo: la estrella de Francia, que más tarde se convertiría en el máximo goleador de la historia de la Copa Mundial, sacó un potente remate ante Senegal.

Lionel Messi vs. Argelia

El mago argentino Lionel Messi tuvo su momento de gloria ante la selección de Argelia: el capitán y número diez de la Albiceleste marcó en el ángulo tras un gran pase de Rodrigo De Paul.

Eldor Shomurodov vs. República Democrática del Congo

La selección de Uzbekistán marcó, a través de Eldor Shomurodov, uno de los goles más destacados de su debut en la Copa del Mundo, tras un pase en profundidad preciso y una definición sutil.

Ferran Torres vs. Argentina

El gol del título para España nació de una inteligente asistencia de Nico Williams y la certera definición de Ferran Torres, quienes rompieron la resistencia de Argentina y aseguraron la segunda corona mundial para la Roja.