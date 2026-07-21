“Nos robaron la final”: Las teorías que surgieron en Argentina tras perder el Mundial ante España

Durante la tarde del pasado domingo 19 de julio, la selección de España derrotó 1-0 a su similar de Argentina en la final de la Copa Mundial del 2026, disputada en el MetLife Stadium, de East Rutherford, Nueva Jersey, donde más de 82 mil espectadores presenciaron el momento en que se escapó el sueño argentino de ser bicampeón.

Sin embargo, la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial no solo provocó un enorme pesar entre los millones de argentinos y los seguidores de Lionel Messi alrededor del planeta, sino que, en las horas posteriores al encuentro, redes como X, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube se llenaron de teorías conspirativas.

Estas teorías conspirativas intentan explicar el resultado en Nueva Jersey apelando a supuestas maniobras ocultas, antes que a razones futbolísticas. Por lo tanto, este escenario generó una oleada de reacciones en las redes sociales, principalmente porque Argentina no disparó al arco durante 115 minutos, una cifra inusual para una final.

Además, de acuerdo con Antena 3, canal español de televisión en abierto, dicha situación ocurrió por primera vez en una fase eliminatoria de una Copa del Mundo, de manera que internautas y creadores de contenido viralizaron en las plataformas digitales diversas narrativas y teorías sobre lo ocurrido con Argentina en Estados Unidos.

Las teorías más comentadas por la opinión pública

¿La FIFA quería que España fuera campeona?

Esta es la teoría más repetida hasta el momento en las redes sociales, debido a que miles de publicaciones sostienen que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), institución que rige el futbol a nivel mundial, necesitaba un campeón europeo por "razones comerciales, televisivas y políticas", y España encajaba a la perfección.

Los mensajes en las plataformas suelen citar supuestos intereses económicos o acuerdos con patrocinadores, pero ninguna publicación aporta documentación verificable. Por lo tanto, hasta este momento, no existe evidencia que respalde la afirmación sobre un supuesto pacto entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los europeos.

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¿Amenazas o presiones a futbolistas y sus familias?

En las redes sociales se afirma que los futbolistas fueron amenazados por la FIFA, por poderes externos e incluso "de muy arriba" para perder la final de la Copa Mundial del 2026 ante la selección de España, lo que presuntamente explicaría los rostros tensos de los jugadores argentinos que disputaron el partido en East Rutherford, Nueva Jersey.

"Apretaron a los jugadores y amenazaron a sus familias", agregó un internauta luego de publicar el video en el que Lionel Messi les dice a sus compañeros que se "olviden de todo". Por ello, desde que surgió la grabación, usuarios de redes sociales comenzaron a sospechar que algo había ocurrido durante el entretiempo de la final ante la Roja.

Leo Messi telling the players before the game to "Stay calm" and "Forget about everything else."



"Let’s stay calm, boys. Forget about everything else. Forget about everything. Let’s just think about playing, that’s all." pic.twitter.com/3LNI8WXaIi — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 20, 2026

¿Intereses masónicos detrás de la final?

En redes sociales se habla de francmasonería e incluso de numerología. Una de las teorías de la conspiración afirma que detrás del partido entre España y Argentina había "mucha mafia metida" e "intereses masónicos", en referencia a la masonería, institución que promueve el perfeccionamiento moral y busca construir una sociedad más justa.

Esta teoría afirma que la gran final era "una oportunidad de reflotar cierto patriotismo" en España, en una época en la que "sentirse honrados por su patria y sus raíces suele ser considerado fascista", y que "los argentinos ya ganaron su Copa Mundial" tras vencer a Inglaterra en semifinales. No obstante, la versión se difunde sin aportar pruebas.