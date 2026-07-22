¿Se puede ganar el Balón de Oro sin ganar la Copa del Mundo? Esto respondieron los organizadores

Tres días después de la final de la Copa Mundial del 2026 entre España y Argentina, en la que la Roja, dirigida por Luis de la Fuente, conquistó su segunda estrella mundialista, resurgió en las redes sociales el debate sobre el siguiente Balón de Oro, que se entregará el próximo lunes 26 de octubre en la ciudad de Londres, Inglaterra.

El Balón de Oro es un premio que la revista francesa especializada France Football otorga cada año, desde 1956, al mejor futbolista del mundo. El ganador es elegido por un jurado internacional integrado exclusivamente por periodistas especializados que representan a los 100 primeros países del ranking FIFA en la categoría masculina.

Por lo tanto, tras 15 años de dominio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, interrumpido por los triunfos de Luka Modric y de Karim Benzema, los ganadores más recientes del galardón fueron Rodri Hernández y el francés Ousmane Dembélé; de manera que muchos consideraban que la época del argentino y del portugués había quedado atrás.

Sin embargo, el perfil oficial del Balón de Oro publicó un mensaje para aclarar si un futbolista puede ganar el galardón sin conquistar la Copa Mundial, como en los casos de Ronaldo, con Portugal; Leo Messi, con Argentina; Kylian Mbappé, con Francia, y los ingleses Harry Kane y Jude Bellingham, dos de los futbolistas más destacados del torneo.

¿Se puede ganar el Balón de Oro sin ganar la Copa Mundial?

"Aquí estamos. El Mundial ha terminado, ya no hay margen de error y los mejores jugadores tuvieron que ser decisivos para llevar a sus equipos hasta el final del torneo. Un desempeño que, naturalmente, aumenta las posibilidades de figurar en un lugar destacado", agregó la cuenta oficial del Balón de Oro en un comunicado de redes sociales.

Frente a este escenario, ¿es necesario ganar la Copa del Mundo para obtener el trofeo individual más prestigioso del futbol? La respuesta es no, dado que en la edición del 2010 terminó la racha, cuando Lionel Messi, figura del FC Barcelona, superó a los españoles Andrés Iniesta y Xavi, pese a que ambos habían conquistado la Copa Mundial.

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En el Mundial del 2014, Cristiano Ronaldo se impuso de la misma manera a Lionel Messi, finalista de la Copa del Mundo, y al alemán Manuel Neuer, campeón del torneo. En el 2018, Luka Modrić, finalista con Croacia, terminó por delante del francés Antoine Griezmann, el primer campeón del mundo de Rusia 2018 en aparecer en esa clasificación.

Por lo tanto, hubo que esperar hasta el 2022 para que un campeón del mundo ganara el Balón de Oro, ya que, tras conquistar el título con Argentina, Messi también obtuvo el galardón. Si bien ganar el Mundial ayuda, no garantiza obtenerlo. Para conseguirlo, es necesario haber sido el mejor jugador de la temporada, no solo durante un mes.

Los principales candidatos

Conforme a lo expuesto por Sports Illustrated, una de las revistas y plataformas de noticias deportivas más famosas y respetadas de América, los favoritos para el próximo Balón de Oro son el inglés Harry Kane y el español Rodri Hernández, seguidos de cerca por el argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé, los goleadores del Mundial.

Harry Kane: El delantero inglés es considerado uno de los máximos favoritos, respaldado por su destacada actuación en el la Copa Mundial del 2026, donde obtuvo el tercer lugar con Inglaterra , y por su cuota goleadora con el Bayern de Múnich , equipo con el que conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania.

El delantero inglés es considerado uno de los máximos favoritos, respaldado por su destacada actuación en el la Copa Mundial del 2026, donde obtuvo el tercer lugar con , y por su cuota goleadora con el , equipo con el que conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania. Rodri Hernández: El centrocampista español es otra de las piezas clave en la contienda, especialmente después de recibir el Balón de Oro de la Copa Mundial del 2026 y guiar a España a la conquista del título en Nueva Jersey.

El centrocampista español es otra de las piezas clave en la contienda, especialmente después de recibir el Balón de Oro de la Copa Mundial del 2026 y guiar a España a la conquista del título en Nueva Jersey. Lionel Messi: El astro argentino se mantiene en la pelea por el galardón tras sumar ocho goles y cuatro asistencias en la Copa Mundial del 2026, con lo que llevó a la selección albiceleste al subcampeonato.

El astro argentino se mantiene en la pelea por el galardón tras sumar ocho goles y cuatro asistencias en la Copa Mundial del 2026, con lo que llevó a la selección albiceleste al subcampeonato. Kylian Mbappé: El delantero francés del Real Madrid se encuentra entre los principales candidatos tras consagrarse como máximo goleador de la Copa Mundial del 2026, con diez anotaciones.