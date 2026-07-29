Las razones por las que los republicanos enfrentan problemas para las elecciones de mitad de mandato

El presidente estadounidense, Donald Trump, es profundamente impopular, al igual que algunas de sus principales políticas. Una parte considerable de los votantes que lo apoyan no está muy entusiasmada con la idea de votar en las elecciones de mitad de mandato, mientras que los demócratas parecen muy motivados para cambiar el equilibrio de poder en el Congreso y a nivel estatal.

¿Qué está saliendo mal para los republicanos?

Según una encuesta realizada a principios de este mes por The Washington Post-Ipsos, los tres asuntos principales para los votantes son la economía, la guerra con Irán y la migración. Los votantes desaprueban la gestión de Trump en todos estos temas. La asequibilidad y el costo de la vida preocupan especialmente a los votantes en este momento, según estrategas republicanos. Y si bien los datos económicos son contradictorios, los votantes tienen poco que decir a favor de la economía. “¿La economía? La describiría con dos palabras: es un desastre”, dijo Armetris Hare, empresario de Míchigan, a mis colegas de The Post.

“Votamos por Trump”, les dijo Lance Sulentic, de Iowa, quien votó por él en tres ocasiones, a mis colegas de The Post, “e hizo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer”. Los votantes tampoco comprenden del todo el logro legislativo más emblemático de Trump: la ley de impuestos y gasto, conocida como la Gran Ley. Una nueva encuesta de Politico revela que casi la mitad de los estadounidenses afirma no poder explicarla, y quienes sí pueden, tienden a decir que los beneficiarios son los ricos, no ellos. Muchas de las disposiciones benefician a las empresas y a los ricos. Y si el objetivo declarado de las medidas era la creación de empleo, esto puede tardar en materializarse.

Mientras tanto, la contratación se ha ralentizado. Para ayudar a financiar la extensión de los recortes de impuestos de Trump del 2017, el proyecto de ley realizó importantes recortes a los servicios sociales —incluidos los cupones de alimentos y Medicaid— que apenas ahora comienzan a afectar a los estadounidenses. Millones de estadounidenses han perdido la asistencia alimentaria, incluidos niños.

Las posibles buenas noticias para los republicanos

La imagen del Partido Republicano no está tan dañada como parece estarlo la popularidad de Trump. Durante décadas, los republicanos han gozado de cierta confianza entre los votantes, al ser el partido en el que más confían para gestionar la economía. Según la encuesta de The Post-Ipsos, el Partido Republicano aún mantiene una ligera ventaja en ese sentido. En cuanto a las políticas, los republicanos dicen que pueden basar su campaña en los recortes de impuestos, las nuevas exenciones fiscales para las propinas y las horas extras y las "cuentas Trump", un programa que ofrece un depósito único de US$1 mil en nuevas cuentas de inversión para niños.

En promedio, las devoluciones de impuestos fueron más altas este año debido a los recortes fiscales de los republicanos. Sin embargo, según los economistas, este efecto podría estar disminuyendo, ya que los estadounidenses utilizaron el dinero extra para mantener su nivel de gasto ante el aumento de los costos derivados de la guerra contra Irán. Según las encuestas, los votantes republicanos que podrían ser persuadidos para votar en noviembre están más motivados por la migración, los impuestos y la delincuencia que por otros temas. Esto podría explicar el énfasis de Trump en la Ley para Salvar a EE. UU., que impone estrictas restricciones al voto para impedir que los migrantes indocumentados voten —un hecho estadísticamente poco común que ocurrió recientemente en Nueva Jersey—.

Los esfuerzos de Trump por lograr que los republicanos modifiquen los distritos electorales del Congreso también podrían ayudar a su partido a contrarrestar el entusiasmo de los demócratas. Se necesitará una participación electoral significativamente mayor de demócratas que de republicanos para ganar algunos de estos distritos considerados indecisos.

“Aunque los republicanos de la Cámara de Representantes tienen una mayoría de tres escaños sobre el papel”, escribe Erin Covey, analista del Cook Political Report, una publicación no partidista, “en la práctica han creado un margen de ocho o nueve escaños para noviembre gracias a los estados que manipularon electoralmente en su beneficio”. Y, por último, los demócratas tienen sus propios problemas. Los demócratas centristas están preocupados por nominar a socialistas demócratas de extrema izquierda en estados clave como Michigan. "Esto refuerza el estereotipo de que la izquierda radical controla el partido", afirmó Stan Barnes, estratega republicano de Arizona, cuyo estado tiene varias contiendas reñidas para la Cámara de Representantes.

Además, la estructura del Partido Demócrata está teniendo dificultades para recaudar fondos, ya que los donantes aún están resentidos por la derrota del partido en las elecciones presidenciales del 2024. Pero el factor decisivo, según los estrategas, es simplemente quién vote en noviembre. La encuesta de The Post-Ipsos muestra que, entre los votantes que afirman estar absolutamente seguros de votar en noviembre, los demócratas tienen una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre los republicanos, lo que contribuiría en gran medida a ayudarles a superar la manipulación de los distritos electorales y recuperar la Cámara de Representantes, e incluso a tener la oportunidad de recuperar el Senado.