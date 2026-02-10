Un legislador republicano se embarca en su mayor enfrentamiento con Trump

Candidato tras candidato juraron lealtad al presidente Donald Trump en la cena republicana local. Luego, el representante republicano Thomas Massie tomó el micrófono. “Un congresista, a diferencia de un soldado, no trabaja para el comandante en jefe”, dijo Massie. El comandante en jefe había declarado a Massie un "verdadero perdedor" y reclutó a un seal retirado de la Marina para desafiarlo.

Ahora, Massie, de 55 años, intentaba persuadir a los votantes del norte de Kentucky, de tendencia republicana, para que lo mantuvieran en el cargo, tras su mayor enfrentamiento hasta la fecha con la Casa Blanca: su proyecto de ley que obligó a la publicación de millones de archivos gubernamentales sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. "Si quieren un voto de confianza, tienen una opción este año en estas primarias", dijo Massie a unas cien personas reunidas para cenar en Maysville, un pueblo de unos nueve mil habitantes a orillas del río Ohio.

"Pero si quieren a alguien que vaya allí y trate de tomar la mejor decisión…; entonces, yo soy su hombre". La candidatura de Massie a la reelección se perfila como la prueba definitiva de la influencia de Trump y de la tolerancia de las bases republicanas hacia quienes lo desafían. En un partido definido durante la última década por su lealtad a Trump, Massie se enfrenta abiertamente a él, incluso burlándose de él, al tiempo que argumenta que el presidente se ha desviado de sus promesas de campaña de "Estados Unidos primero".

Los aliados de Trump han priorizado la destitución de Massie, prometiendo gastar lo que sea necesario para derrotarlo. Para muchos en la derecha, Massie es una molestia: los republicanos controlan la Cámara de Representantes por un margen tan estrecho que solo pueden aprobar leyes con casi unanimidad, y Massie es conocido por distanciarse del partido en votaciones clave. Fue uno de los dos congresistas republicanos que votaron en contra de la legislación emblemática de Trump el verano pasado. Se unió a los demócratas el mes pasado en un intento fallido de restringir la intervención militar del presidente en Venezuela.

Y se ha negado a apoyar proyectos de ley respaldados por el Partido Republicano debido a la preocupación por el déficit nacional. "Tiene un problema para cada solución", dijo Ed Gallrein, el granjero y veterano de 67 años que Trump eligió para reemplazar a Massie. El resultado de las primarias del 19 de mayo enviará un mensaje a otros republicanos. Una derrota de Massie consolidaría aún más el control de Trump sobre el partido, reprendiendo a una minoría vocal de la derecha —ejemplificada por la aliada de Massie, Marjorie Taylor Greene— que ha cuestionado la alineación del presidente con su base en los últimos meses.

Una victoria del congresista, por otro lado, podría animar a otros legisladores republicanos a desafiar a Trump. Massie, un agricultor que vive al margen de la red eléctrica y ha servido en la Cámara de Representantes desde el 2012, se autodenomina "el preso al que rocían con gas pimienta y lo ponen en aislamiento" para dar ejemplo. James Blair, subjefe de gabinete de la Casa Blanca encargado de los asuntos políticos, afirmó que Massie ha obstaculizado prioridades republicanas como la financiación fronteriza. "Los votantes retirarán a Massie del Congreso porque están de acuerdo con el presidente Trump y en desacuerdo con Massie y los demócratas de izquierda radical", declaró.

Algunos republicanos que disienten de Trump han optado por retirarse: Greene dejó la Cámara el mes pasado, mientras que el senador Thom Tillis —republicano por Carolina del Norte— se negó a buscar la reelección este año. Otros han sido relegados: la excongresista Liz Cheney perdió su puesto de liderazgo y luego su escaño en la Cámara de Representantes por Wyoming. Pocos republicanos han resistido los intentos de Trump de destituirlos, entre ellos, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, quien enfureció a Trump al aceptar los resultados de las elecciones del 2020, y el representante Dan Newhouse —Washington—, quien votó a favor del impeachment de Trump.

La carrera de Massie se destaca por el capital político que Trump ha invertido y por la decisión de Massie, en territorio sólidamente republicano, de hacer campaña sobre sus enfrentamientos con el presidente en lugar de eludirlos. En la cena del Partido Republicano en Maysville a finales del mes pasado, estallaron vítores cuando Massie se refirió a un “pequeño proyecto de ley llamado Ley de Transparencia de Archivos Epstein”, que lideró junto con el representante demócrata Ro Khanna, de California. “Este escándalo, lo que se ha descubierto completamente, es más grande que Watergate”, dijo Massie.

El Departamento de Justicia acababa de publicar tres millones de documentos adicionales de sus archivos sobre Epstein, cumpliendo así una presión de años de la derecha para obtener más información sobre el financiero caído en desgracia y sus socios. La Casa Blanca inicialmente presionó contra el proyecto de ley de Massie que exigía la publicación de los archivos, y Trump arremetió el año pasado contra los republicanos interesados ​​en Epstein, acusándolos de participar en un "engaño". Pero Massie se unió a los demócratas y a un puñado de republicanos para forzar una votación sobre el tema.

La legislación se aprobó con un apoyo abrumador y Trump la firmó. Mientras otros candidatos hablaban en la cena, Massie revisó su teléfono. Esa noche se publicarían los informes de financiación de la campaña, y un supercomité de acción política (PAC, en inglés) liderado por algunos de los principales asesores de campaña de Trump acababa de revelar un gasto de aproximadamente US$1 millón más en publicidad en su contra. Massie estaba recaudando más dinero que nunca en su carrera política y sugirió que su campaña podría gastar US$4 millones durante la contienda. Pero Gallrein, el contrincante respaldado por Trump, había superado a Massie en los últimos informes financieros.



Massie sabía que la operación política de Trump tenía mucho más dinero para gastar. "Creo que creen que US$20 millones serían suficientes", dijo sobre el equipo de Trump, "pero no será suficiente". El rencor de Trump hacia Massie se remonta a años atrás. En el 2020, el legislador molestó a ambos partidos al retrasar la votación sobre un paquete de rescate por el coronavirus de US$2 billones al que se oponía, lo que obligó a los legisladores a regresar a Washington para aprobar el proyecto de ley. Trump declaró a Massie un "fanfarrón de tercera" que debería ser expulsado del Partido Republicano.

Pero Trump nunca apoyó a ningún oponente y Massie ganó sus primarias con el 81% de los votos. La frustración del presidente con Massie volvió a estallar el año pasado, cuando el congresista criticó el bombardeo de Irán por parte de Trump —"inconstitucional", según Massie— y se convirtió en un obstáculo para la emblemática ley de impuestos y gastos de Trump, conocida como la "One Big Beautiful Bill" (Proyecto de Ley Grande y Hermosa). Los principales estrategas de la campaña de Trump para el 2024 lanzaron un supercomité de acción política (PAC) llamado MAGA KY, que comenzó a invertir en anuncios contra Massie ese verano, mientras los líderes republicanos intentaban conseguir la aprobación del proyecto de ley de Trump.

Massie y un puñado de otros republicanos reticentes a que el proyecto de ley avanzara, recordó Massie, propusieron un acuerdo privado: no votaría a favor de la legislación, pero ayudaría a que se aprobara si los aliados de Trump detenían sus anuncios de ataque. Trump estuvo de acuerdo, dijo Massie, en una llamada telefónica que incluyó a ambos y al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana). El proyecto de ley avanzó. Pero los anuncios anti-Massie siguieron publicándose.

"Pensé que habíamos llegado a un acuerdo", recordó Massie haberle dicho al orador. "Yo también lo creía", respondió Johnson, según Massie. La oficina de Johnson declinó hacer comentarios. Massie dijo que no ha hablado con Trump desde entonces. Cuando se le preguntó sobre el acuerdo que Massie describió, Chris LaCivita, codirector de la campaña de Trump para 2024 que está trabajando para derrocar a Massie, dijo que "no le da ningún crédito a las palabras de alguien que traiciona continuamente a sus electores al alinearse con izquierdistas radicales".

Un portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, no hizo comentarios directos sobre el episodio, diciendo en una declaración que a Massie "le importa más pavonearse para sus amigos demócratas radicales y sus aliados de los medios liberales que cumplir con los hombres y mujeres del cuarto distrito de Kentucky". Gallrein, oponente de Massie, dijo que recibió una invitación a la Casa Blanca en octubre. Días después, el republicano —quien se postuló sin éxito al Senado estatal en el 2024, pero nunca ha ocupado un cargo— conversaba con Trump en el Despacho Oval.

Veinticinco minutos después, recordó Gallrein, Trump dijo: "Necesitaba que me presentara". En la cena de Maysville, Gallrein se centró en presentarse en lugar de atacar. Pero miró a Massie al decir que Trump necesita gente que luche contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales, y contra quienes se les unan. “Estaré hombro con hombro con el presidente Trump y el Partido Republicano”, dijo.

Con pocas encuestas independientes sobre la contienda y a más de tres meses de las primarias, es difícil evaluar quién lleva la ventaja. Kentucky tiene un historial de reelección de republicanos con inclinaciones independientes, como Massie y el senador Rand Paul, otro crítico acérrimo de algunas políticas de Trump. Y Andy Beshear, un gobernador demócrata con una sólida imagen personal, ganó la reelección incluso cuando Trump había ganado el estado por una amplia mayoría.

Los votantes del 4º Distrito del Congreso parecían divididos sobre Massie en las entrevistas. "No es un jugador de equipo", dijo el republicano Wayne Helton, de 82 años, quien planea votar contra Massie. "Él vota republicano el 90% del tiempo", dijo el independiente Gary Steeley, de 50 años, quien votó por Trump pero todavía apoya a Massie. Tim Dever, de sesenta años, un asistente frecuente a los eventos del Partido Republicano y que vive en Ohio, justo al otro lado del río del distrito de Massie, se acercó al congresista mientras hablaba con un periodista para decirle que el discurso de Massie esa noche había cambiado su opinión.

“Ahora la palabra RINO no me viene a la mente”, le dijo a Massie, quien se rió.