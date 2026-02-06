Rumores sobre operativos de agentes del ICE vacían aulas en una escuela secundaria de Florida

Mensajes difundidos en redes sociales alertaron sobre la supuesta presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en una escuela secundaria de Wimauma, en Tampa, Florida. El plantel lo negó y aclaró que se trataba de inspectores de seguridad por huracanes.

Imágenes y mensajes compartidos en redes sociales en los últimos días alertaron sobre supuestos operativos del ICE en una escuela secundaria de Wimauma, lo que provocó miedo e incertidumbre entre familias inmigrantes y derivó en ausencias escolares, según una publicación de la cadena Univisión.

“Cuando vi este mensaje me dio un escalofrío, desde los pies hasta la punta del pelo”, dijo una madre de familia, quien prefirió no enviar a su hija a clases.

Otra madre afirmó que, tras recibir la advertencia, su hija se negó a asistir. Las alertas se multiplicaron y muchos estudiantes permanecieron en casa por temor a ser detenidos por agentes del ICE y deportados.

Ante los rumores, la escuela secundaria Aquila Morgan desmintió, en un comunicado, la presencia de agentes de ICE y explicó que las personas vistas en las imágenes eran inspectores de seguridad por huracanes, cuya visita formaba parte de revisiones rutinarias del plantel.

Añadieron que en ningún momento hubo operativos migratorios y pidieron a las familias informarse a través de canales oficiales para evitar la difusión de información no verificada.

“La explicación de la escuela no borra el miedo”, dijo otra madre, al señalar que la incertidumbre forma parte del día a día para muchas familias inmigrantes en Estados Unidos.

Sectores advierten que la desinformación puede afectar la asistencia escolar y el bienestar emocional de estudiantes y padres de familia.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

