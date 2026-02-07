Sin fianza y sin audiencia: tribunal avala detención obligatoria de migrantes y abre la puerta a deportaciones masivas

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos validó la política del Gobierno del presidente Donald Trump que permite mantener detenidos sin acceso a fianza a amplios grupos de migrantes indocumentados sujetos a procesos de deportación, una decisión que marca un giro clave en la aplicación de la ley migratoria.

En un fallo dividido, los jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito respaldaron la reinterpretación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, argumentando que los migrantes sin documentación detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tienen derecho a una audiencia de fianza.

“Tras revisar cuidadosamente las disposiciones y la estructura pertinentes de la ley, la historia estatutaria y la intención del Congreso, concluimos que la posición del Gobierno es correcta”, señaló el tribunal en su sentencia, emitida la noche del viernes.

La normativa, aprobada hace más de 30 años, establece la detención obligatoria sin audiencias de fianza de los solicitantes de admisión a Estados Unidos. Sin embargo, durante décadas, esta disposición se aplicó principalmente a personas que tenían poco tiempo de haber ingresado al país, especialmente por la frontera sur con México.

El impacto de eliminar la fianza

Aunque el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito tiene jurisdicción sobre Texas y Luisiana, un caso ocurrido fuera de esa región ilustra la relevancia de eliminar la fianza como alternativa para los migrantes.

El 12 de noviembre de 2025, un juez federal en Chicago ordenó la liberación bajo fianza de cientos de migrantes indocumentados detenidos durante redadas migratorias, al determinar que no representaban un riesgo para la seguridad mientras esperaban la resolución de sus procesos migratorios.

El juez de distrito Jeffrey Cummings determinó que los arrestos se realizaron sin orden judicial y sin causa probable, según reportó el Chicago Tribune. La resolución permitió que los detenidos recuperaran su libertad mediante el pago de una fianza de US$1 mil 500, bajo monitoreo electrónico, incluidas tobilleras.

Una ofensiva migratoria que podría alcanzar todo Estados Unidos

El nuevo fallo del tribunal de apelaciones revierte decisiones de tribunales inferiores y otorga un escudo legal al gobierno de Donald Trump para continuar con las detenciones y deportaciones masivas, al eliminar la fianza como alternativa para permanecer en libertad durante los procesos migratorios.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la decisión en la red social X y aseguró que el Gobierno continuará “defendiendo la agenda de ley y orden del presidente Trump en los tribunales de todo el país”.

Esta noche, nuestros abogados del Departamento de Justicia lograron otra victoria legal crucial en respaldo de la agenda migratoria del presidente Trump.

El Quinto Circuito determinó que los extranjeros en situación irregular pueden ser detenidos legítimamente sin derecho a fianza, lo que representa un golpe significativo contra los jueces activistas que han estado socavando nuestros esfuerzos por hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro en cada paso del camino.

Gracias a Ben Hayes, quien litigó este caso, a Brett Shumate y a la División Civil.

Seguiremos defendiendo en los tribunales de todo el país la agenda de ley y orden del presidente Trump Pam Bondi, Fiscal general de los Estados Unidos

El Quinto Circuito tiene jurisdicción sobre Texas y Luisiana, estados que concentran una parte significativa de los centros de detención de migrantes. Se espera que otras cortes de apelación se pronuncien en los próximos días, en un caso que podría llegar al Tribunal Supremo y redefinir el alcance de la fianza migratoria en Estados Unidos.