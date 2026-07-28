67 colisiones con embarcaciones. 221 muertos. El tráfico de cocaína no ha disminuido, informan las autoridades

Los letales ataques militares de la administración de Donald Trump contra supuestas embarcaciones de narcotráfico no han reducido la cantidad de cocaína que ingresa en EE. UU., pero están impulsando a las organizaciones criminales a desarrollar nuevas estrategias y tácticas, y socavando los métodos de investigación tradicionales, según una evaluación inédita de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), una reunión informativa a puerta cerrada con el Congreso y entrevistas con funcionarios estadounidenses y extranjeros, tanto actuales como anteriores.



En una evaluación reciente revisada por The Washington Post, analistas de la DEA descubrieron que los ataques no habían afectado la oferta ni el precio de la cocaína en EE. UU. y habían llevado a los narcotraficantes a diversificar sus operaciones, más allá de las lanchas rápidas, y a evitar las aguas internacionales, optando en cambio por embarcaciones más grandes y operando cerca de las costas, donde es menos probable que las fuerzas estadounidenses abran fuego. En una reunión a puerta cerrada el mes pasado, funcionarios del Pentágono informaron a los

legisladores que los ataques en aguas internacionales frente a las costas de Centro y Sudamérica no habían reducido su pureza.

Según la evaluación de la DEA, los traficantes también recurren cada vez más a los aviones, que despegan de pistas de aterrizaje clandestinas a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, y se dirigen al este, hacia Guyana y Surinam, para evitar a las fuerzas estadounidenses. “Cuando aprietas un globo por un lado, siempre se expande por el otro”, declaró un funcionario de la DEA a The New York Post. “Siempre encuentran los puntos débiles y los explotan”. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a conversar públicamente sobre el tema.



El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que la Operación Lanza del Sur estaba logrando "exactamente lo que se diseñó para hacer: detectar, desarticular y desmantelar organizaciones terroristas designadas y las redes de las que dependen para traficar con narcóticos, generar ingresos ilícitos y amenazar la seguridad de EE. UU. y del hemisferio occidental". “Las organizaciones criminales transnacionales han adaptado continuamente sus tácticas durante décadas”, declaró Parnell a The Post. “Eso no significa que la presión sea ineficaz. Demuestra que estamos generando fricción sistémica en sus operaciones”. La DEA no hizo comentarios. Un portavoz del senador Roger Wicker —republicano por Mississippi—, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, no respondió a la solicitud de comentarios.

Los hallazgos preliminares, dos meses después del inicio de los ataques en septiembre pasado, mostraron que estos habían interrumpido las rutas de contrabando, según informaron los analistas de la DEA, lo que causó aumentos en los precios de la cocaína y en la violencia relacionada con las drogas. Sin embargo, los precios han vuelto a los niveles anteriores. “Los contrabandistas se han adaptado a la mayor presión”, escribieron. “El precio y la disponibilidad no se han visto afectados de forma significativa”. En un ejemplo, según alegan, los traficantes de la península de La Guajira, en Colombia, pagan a funcionarios para que revelen la ubicación de los barcos estadounidenses y luego lanzan sus embarcaciones, "una vez que los activos militares estadounidenses han abandonado la zona". El Ministerio de Defensa de Colombia no respondió a la solicitud de comentarios.



Funcionarios del Pentágono informaron el mes pasado a miembros del Comité de Servicios Armados del Senado que el análisis de la DEA de la cocaína confiscada mostró altos niveles de pureza, según un asesor del Congreso familiarizado con la reunión informativa. La alta pureza deja entrever que el suministro se mantiene constante, explicó el funcionario de la DEA; los traficantes no necesitan diluir la droga para aumentar sus existencias. Los informes contradicen las declaraciones públicas del presidente Trump. Este ha afirmado al menos 15 veces, incluso el mes pasado, que los ataques han reducido el narcotráfico marítimo en el país en 97% o 98%. "¡El 98.2% de las drogas que ingresan en EE. UU. por mar se ha detenido!", escribió en Truth Social en abril.

Trump ha transformado la lucha antidrogas tradicional de su país en una campaña militar que fusiona los enfoques legales y estratégicos de la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo. En el último año, las fuerzas estadounidenses han atacado al menos 67 embarcaciones, capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro, asesinado al líder del Tren de Aragua, Héctor el Niño Guerrero, y atacado un presunto campamento de disidentes de las Farc en Ecuador. Los ataques con embarcaciones han causado la muerte de al menos 221 personas desde septiembre. Analistas jurídicos los han denunciado como ejecuciones extrajudiciales.

Funcionarios del gobierno afirman que su objetivo es reducir el flujo de "veneno mortal" hacia el país. La Casa Blanca defendió este enfoque. “Estas medidas no solo han eliminado a los narcoterroristas, sino que también han disuadido a los delincuentes de intentar introducir drogas de contrabando en nuestro país si se enfrentan al mismo destino fatal”, declaró la portavoz Anna Kelly en un comunicado a The Washington Post. “El presidente Trump está utilizando todos los recursos a su alcance para salvar vidas del flagelo de los narcóticos ilícitos, y cualquier insinuación de que estos esfuerzos no han sido efectivos es ridícula”.

La militarización por parte de EE. UU. de la guerra contra las drogas, que dura ya décadas, ha comenzado a influir en Europa, donde un importante organismo encargado de hacer cumplir la ley insta a las naciones a adoptar tácticas más agresivas. Sin embargo, un alto funcionario de seguridad colombiano afirmó que los ataques a las embarcaciones han tenido un impacto mínimo.

“Un tipo de transporte tuvo un efecto disuasorio”, dijo el funcionario. “Esto los ha obligado a buscar otros métodos. El tráfico de drogas a través de los puertos ha aumentado, almacenándolas en grandes buques”.

El funcionario, al igual que otros entrevistados para este artículo, habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema. Trump y otros funcionarios describieron inicialmente los ataques como parte de una guerra más amplia contra el fentanilo, la principal causa de muertes por drogas ilícitas en EE. UU., un asunto que Trump convirtió en su principal campaña. Cuando los militares comenzaron a volar barcos por los aires, el sheriff del condado de Monroe, Florida, Rick Ramsay, se mostró entusiasmado. Su jurisdicción incluye los Cayos de Florida, que durante siglos han sido un paraíso para los contrabandistas.

“Esto es una guerra, y cada vez que envían un barco aquí, traen la muerte a Estados Unidos”, dijo. “Cada barco que no llega salvará vidas estadounidenses”. Según él, los ataques armados no han detenido el flujo de cocaína en la zona. "Vemos drogas flotando cada semana", afirmó. "Flotando en las playas, detrás de las casas… El problema persiste con fuerza". Aun así, afirmó que son un “mal necesario”. “No te rindas solo porque estés perdiendo la batalla.” El general de la Infantería de Marina Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos y oficial superior a cargo de la Operación Lanza del Sur, declaró ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado en marzo que los ataques "probablemente no sean la herramienta más eficaz" y "no son la solución".

“Pero al generar una fricción sistémica total desde el punto de producción hasta el punto de entrega”, dijo, “creo que los ataques cinéticos serán, de hecho, una de las muchas herramientas”. Sin embargo, según un funcionario de la DEA, las huelgas han dificultado la investigación del narcotráfico. Los investigadores suelen recurrir a informantes de bajo nivel para obtener información sobre rutas y puntos de encuentro que les permita reunir pruebas contra los altos mandos y jefes. Ahora, según el funcionario, se está retirando a esas fuentes del terreno para protegerlas de posibles ataques estadounidenses.

Esto es una guerra, y cada vez que envían un barco aquí, traen la muerte a Estados Unidos.

Según los precios, es posible que ahora circule más cocaína en Estados Unidos. En Florida, la cocaína se vende entre US$13 mil y US$15 mil dólares por kilogramo, según un alto funcionario de la DEA, lo que supone un descenso de aproximadamente el 50% en los últimos cinco años. La producción mundial de cocaína, concentrada en Perú, Bolivia y, sobre todo, Colombia, ha alcanzado un máximo histórico, según informó el mes pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONU Drogas y Delito). Entre 2014 y 2024, según consta en el Informe Mundial sobre las Drogas del 2026 de la oficina, la superficie cultivada de coca se triplicó hasta superar los 1 mil 480 kilómetros cuadrados y la producción ilícita de cocaína se cuadruplicó hasta alcanzar las 4 mil 100 toneladas.

“El negocio es tan extraordinariamente rentable que a los cárteles no les importa pagar costos de flete cinco o incluso diez veces mayores”, dijo un funcionario de inteligencia naval ecuatoriano. “Saben que, si bien Estados Unidos puede destruir una lancha rápida, lograrán pasar diez semi sumergibles, u otras lanchas rápidas que evaden la detección”. Xinming Du, economista de la Universidad Nacional de Singapur, informó en marzo que el auge de la cocaína en Colombia estaba relacionado con entre 1 mil y 1 mil 500 muertes por sobredosis anuales en Estados Unidos. Según ella, es poco probable que los ataques a embarcaciones reduzcan el suministro de cocaína en Estados Unidos.

“El cultivo de coca en origen en Colombia es el factor de suministro más directamente vinculado a las muertes por sobredosis (de cocaína) en Estados Unidos”, afirmó. “Con la producción en origen en niveles récord, el flujo total está determinado principalmente por lo que se cultiva, más que por lo que se intercepta en tránsito”. Derek Maltz, administrador interino de la DEA durante los primeros cuatro meses del segundo mandato de Trump, ha pedido una mayor intervención militar para combatir el narcotráfico. Afirmó que los ataques envían un mensaje necesario al mundo.

“Estados Unidos se encuentra ahora mismo en una verdadera guerra contra las drogas ” , declaró Maltz, quien se jubiló de la DEA en mayo del 2025, al periódico The Post. “Durante años hablamos de una guerra contra las drogas, pero no las combatimos como si fueran nuestros enemigos”. Reconoció que las huelgas no habían logrado "interrumpir el flujo de cocaína". “Estamos viendo incautaciones de cocaína muy importantes dentro de Estados Unidos”, dijo. “Hemos vuelto a ver incautaciones de cientos de libras de cocaína”. La Guardia Costera de Estados Unidos continúa deteniendo y abordando embarcaciones que sospecha que transportan drogas.

Como comandante de la Estación de la Guardia Costera de Miami Beach, el teniente Matthew Ross es responsable de las operaciones en más de 4 mil millas cuadradas de océano. En diciembre, el personal de la estación encontró 3 mil 715 libras de cocaína en una embarcación, la mayor incautación realizada por una estación de la Guardia Costera de embarcaciones pequeñas en 30 años, según Ross. En mayo, encontraron 1 mil 535 libras en otra embarcación y 900 libras en una tercera ese mismo mes. “Los contrabandistas llevan 400 años introduciendo mercancía ilegal en el sur de Florida”, dijo Ross. “No van a parar”.