Trump busca desbloquear los miles de millones de dólares en activos congelados de Venezuela tras los terremotos

Según fuentes familiarizadas con las conversaciones, la administración Trump y funcionarios venezolanos están explorando maneras de desbloquear miles de millones de dólares en activos congelados en el extranjero, con el objetivo de ayudar a la nación sudamericana a recuperarse de los dos terremotos sin imponer una mayor carga a los contribuyentes estadounidenses. El plan consiste en ayudar al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez a reconstruir el país sin que Washington tenga que aportar mucho más de los US$386 millones que ya se ha comprometido, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por no estar autorizadas a hablar públicamente.

Venezuela sigue teniendo dificultades para acceder a miles de millones de dólares a través del Fondo Monetario Internacional, al oro depositado en el Banco de Inglaterra y a diversas cuentas en el extranjero. El presidente Donald Trump, quien desde hace tiempo critica las injerencias extranjeras, quiere evitar destinar fondos sustanciales a Venezuela, al tiempo que busca establecer un control a largo plazo sobre el país como parte de su Doctrina Donroe para recuperar la influencia estadounidense en América Latina.

Washington ha estado coordinando estrechamente con Rodríguez desde que derrocó al dictador Nicolás Maduro en una redada nocturna el 3 de enero. “Haremos más. Los venezolanos harán más”, declaró el secretario de Estado Marco Rubio a la prensa el 19 de julio. “Estamos tratando de ayudarlos a acceder a financiamiento y crédito internacionales para la reconstrucción. Aún están elaborando un presupuesto para el costo total, que será considerable, tanto para la remoción de escombros como para la construcción de nuevas infraestructuras”.



Un factor que complica la situación es que Estados Unidos quiere ser cauteloso al supervisar cómo Venezuela utiliza sus fondos, dada su historia de corrupción y despilfarro, según indicaron algunas personas familiarizadas con el asunto. Esa es una de las razones por las que la distribución de los fondos ha sido lenta y metódica, añadieron. Estados Unidos ha actuado con igual cautela al distribuir los ingresos procedentes de la venta de petróleo venezolano.

La recuperación de Venezuela tras el desastre de junio contribuiría a sentar las bases del crecimiento económico, la estabilidad política y un sólido flujo de lucrativos proyectos petroleros y de infraestructura para las empresas estadounidenses. Sin embargo, según el Banco Mundial, los terremotos causaron daños por valor de US$19 mil 600 millones en edificios e infraestructura, y cualquier retraso o dificultad en la financiación supondrá una mayor carga para Estados Unidos, que deberá aportar más ayuda. El desastre natural, que azotó el país el 24 de junio, ha dejado hasta el momento casi 5 mil 400 muertos y miles de heridos.

Los expertos afirman que la reconstrucción llevará años. Sin embargo, Estados Unidos tiene un gran interés en la estabilidad económica de Venezuela, y ve un enorme potencial para que las empresas privadas inviertan hasta US$100 mil millones en la próxima década para revitalizar la deteriorada industria petrolera del país. Gran parte de la ayuda del gobierno estadounidense ha consistido en financiación para grupos internacionales como Catholic Relief Services y Unicef, además de suministros como kits de higiene para los supervivientes.

“Para Trump, el reto será presentar a Venezuela como una fuente de ingresos fácil, y no como un caso de caridad”, afirmó Benjamin Gedan, investigador principal y director del Programa para América Latina del Centro Stimson. “Eso será difícil, dada la devastación causada por los terremotos, sumada a una larga lista de desafíos preexistentes en materia de clima de inversión”. El gobierno de Rodríguez ya retiró US$346 millones de sus reservas en el FMI, gracias al restablecimiento de las relaciones de Venezuela con el organismo, respaldado por Estados Unidos.

Aún mantiene US$4 mil 200 millones en derechos especiales de giro (DEG). Los DEG pueden canjearse con otro país o grupo de países miembros del FMI por dólares u otras divisas. Sin embargo, el poseedor de los DEG debe pagar intereses sobre la diferencia entre sus tenencias y asignaciones, lo que puede complicar el cálculo para Venezuela. El 14 de abril, Estados Unidos flexibilizó la sanción impuesta durante siete años al banco central de Venezuela y a otras instituciones bancarias estatales, lo que debería ayudar al gobierno a recuperar el control de unas 30 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra.



El oro se encuentra actualmente vinculado a una demanda relacionada con el reconocimiento por parte del gobierno británico de un gobierno de oposición tras las controvertidas elecciones del 2018. El Banco de Inglaterra no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. Existen otras cuentas en paraísos fiscales en bancos de todo el mundo, que potencialmente contienen cientos de millones de dólares.

Algunos funcionarios estadounidenses insisten en que la reconstrucción debe reforzar, en lugar de reemplazar, la estrategia general de Estados Unidos en Venezuela, argumentando que el terremoto no ha alterado la lógica económica que sustenta la política estadounidense. Trump ha afirmado con frecuencia que el aumento de la producción petrolera en Venezuela beneficiará a ambos países. Incluso después de los terremotos, los funcionarios venezolanos han estado presionando para lograr acuerdos que reactiven la producción.

Los terremotos han mermado aún más el apoyo popular a Rodríguez. Las familias afectadas por el desastre la han culpado a ella y al resto del movimiento chavista que ha gobernado Venezuela durante dos décadas por una respuesta de emergencia lenta e ineficaz. Su índice de desaprobación subió al 63.3% en junio, casi cinco puntos porcentuales más que en mayo, mientras que casi dos tercios de los encuestados desaprobaron la gestión del gobierno ante los terremotos.

Un 45.7% afirmó que elegir un nuevo presidente era una prioridad mayor que la reconstrucción, frente al 32.6% que prefería que la reconstrucción fuera lo primero. La creciente debilidad de Rodríguez en casa podría, en última instancia, fortalecer la posición de Washington. “La respuesta al terremoto ha puesto de manifiesto que Rodríguez y su gobierno actúan como si necesitaran y desearan la alianza con Estados Unidos”, afirmó James Bosworth, fundador de la consultora de riesgo político Hxagon. “Quiere más apoyo, ayuda, financiación e incluso cooperación militar de Estados Unidos”.

Estamos tratando de ayudarlos a acceder a financiamiento y crédito internacionales para la reconstrucción..



Washington también ha dado la razón a la opinión pública al respaldar la reanudación de las conversaciones entre el gobierno y al menos una parte de la oposición. Estas conversaciones están programadas para comenzar el 1 de agosto entre la Asamblea Nacional, elegida democráticamente en el 2015, y la legislatura actual. El objetivo es establecer las condiciones para unas elecciones creíbles, libres y justas, según declaró Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado para asuntos del hemisferio occidental, en una audiencia del Senado.

Hasta el momento, este proceso está dejando fuera a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, la líder opositora más popular. Ella reside fuera de Venezuela desde que viajó para recibir el premio antes del derrocamiento de Maduro, y sus intentos de regresar han sido frustrados por funcionarios locales que colaboran con Estados Unidos. Su falta de participación en los debates electorales podría dificultar que la administración Trump demuestre de manera convincente que está guiando a Venezuela de regreso a la democracia.

“El punto débil de la política estadounidense es que la deficiente respuesta del gobierno de Delcy Rodríguez a los terremotos ha hecho que la gente se canse de que Estados Unidos colabore con ella bajo la promesa de un futuro mejor”, dijo David Smilde, profesor de sociología y experto en Venezuela de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. En declaraciones realizadas el 23 de julio en Manila, Rubio afirmó que correspondería a los venezolanos decidir si Machado desempeña un papel en la transición política del país, pero añadió que creía que ella podría hacerlo.

Rubio afirmó que cualquier reconciliación duradera requeriría una amplia representación de la sociedad venezolana, y describió a Machado como un “elemento importante” con una base de apoyo. Asimismo, advirtió que las transiciones políticas llevan tiempo, sobre todo después de tantos años de chavismo, la variante venezolana del socialismo. Si el apoyo a Rodríguez continúa debilitándose, o si las protestas por la gestión del gobierno ante los terremotos se intensifican, Trump podría tener que decidir si su compromiso con el futuro de Venezuela se extiende a su actual líder.

“Trump tiene un historial de cambiar de opinión y minimizar las pérdidas cuando la situación se vuelve en su contra”, dijo Bosworth. “Si la situación se vuelve en su contra, Trump podría volverse contra el régimen gobernante de Venezuela mañana mismo”. Trump ha evitado sistemáticamente cualquier medida que requiera mantener tropas estadounidenses en Venezuela a largo plazo. El ataque inicial para derrocar a Maduro se llevó a cabo principalmente por vía aérea, con personal militar entrando y saliendo del país rápidamente.

Tras el terremoto, Estados Unidos desplegó personal militar para colaborar en las labores de recuperación y socorro. Aproximadamente 1,000 militares permanecen allí. Existe poco interés en el tipo de inversión financiera estadounidense que se requirió en la ocupación de países como Irak y Afganistán, donde las tropas permanecieron sobre el terreno durante un período prolongado, afirmó Kimberly Breier, quien se desempeñó como subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental durante la primera administración Trump.

Trump mantiene una postura coherente en contra de los compromisos a largo plazo en el extranjero, añadió. “La idea es minimizar el uso de fondos de los contribuyentes estadounidenses, o asegurar que cualquier gasto se reembolse a largo plazo”, afirmó. “Esto no representa un giro radical en la política de reconstrucción nacional de Estados Unidos. Pero, ¿vendrá Estados Unidos a brindarles apoyo y ayuda para la reconstrucción? Por supuesto”.