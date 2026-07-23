“Su vida está en tus manos” divulgan cartas de los supuestos secuestradores de Nancy Guthrie

A seis meses de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la conductora del programa Today, Savannah Guthrie, se han hecho públicas las cartas que los presuntos secuestradores habrían enviado a los familiares de la mujer.

Univisión detalla que las cartas fueron divulgadas por la periodista e investigadora Briana Whitney durante una conversación en el pódcast Crime Junkie.

En las cartas, los supuestos secuestradores habrían advertido a la familia Guthrie que debía cumplir sus demandas, que retendrían a Nancy "aproximadamente una semana" y que las autoridades no podrían hacer nada en el caso.

"Hola, Savannah. Tenemos a tu mamá, Nancy. Está a salvo, pero asustada. La retendremos a cambio de un rescate y, una vez que recibamos el pago, la liberaremos ilesa. La retendremos por un máximo de 7 días", afirmaba la carta.

Según Whitney, esta primera carta habría sido enviada a la familia Guthrie durante los primeros días posteriores a la desaparición de Nancy.

Se detalla que los supuestos secuestradores exigían US$4 millones y que esa cantidad aumentaría a US$6 millones si la familia no cumplía con el plazo establecido.

"Una vez que se reciba el pago en la dirección de Bitcoin que aparece a continuación, será liberada en un plazo de 12 horas a partir del depósito en un lugar seguro de entrega de regreso en Tucson", decía la carta.

Los secuestradores habrían advertido que Nancy "iba a ser asesinada" si la familia no efectuaba el pago antes de la última fecha límite, que era el pasado 9 de febrero.

"Tu madre está al tanto de esto y su vida está en tus manos", indicarían los supuestos secuestradores.

New details have emerged from the ransom note sent after Nancy Guthrie, the mother of “Today” show co-anchor Savannah Guthrie, disappeared from her Arizona home in February. pic.twitter.com/zfi3VHoQvI — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) July 23, 2026

Finalmente, y con tono amenazante, los secuestradores advirtieron a Savannah y a su familia: "No se haga la lista, porque las autoridades no podrán ayudarte en esto".

The first Nancy Guthrie note:



“Hello Savannah, We have your mother Nancy. She is safe but scared. She will be held for ransom, and once payment is received, she will be released unharmed. We will be holding her for a maximum of seven days.



Once payment is received to the… — 🅝🅔🅡🅓🅨 (@Nerdy_Addict) July 23, 2026

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