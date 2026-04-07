Internacional
¿En Sonora, México? La carta de un anónimo donde afirma saber dónde se encuentra Nancy Guthrie
El medio TMZ informó que recibieron cartas de una persona que asegura saber dónde se encuentra Nancy Guthrie, mujer desaparecida en su vivienda en Arizona.
Fotografía cedida por el FBI que muestra el cartel de búsqueda de Nancy Guthrie, la mujer de 84 años desaparecida desde la noche del sábado 31 de enero en la ciudad de Tucson, Arizona. (Foto Prensa Libre: EFE)
La desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, sigue dando de qué hablar ahora que el medio de entretenimiento TMZ reveló haber recibido cartas anónimas con nueva información sobre el paradero de la mujer, así como su supuesta ubicación.
De acuerdo con información que el medio brindó el pasado 6 de abril, habrían recibido durante la mañana del lunes la primera carta, el mismo día en que Savannah Guthrie regresó como presentadora en el programa TODAY.
Según TMZ, la carta la habría hecho la misma persona que, desde la desaparición de Guthrie en su vivienda en Arizona, ofrece delatar a los supuestos secuestradores.
En ella, la persona anónima reiteró que su oferta de 1 bitcoin a cambio de brindar información sobre los secuestradores continúa en pie.
Posteriormente, TMZ afirmó haber recibido una segunda carta de la persona anónima, en la que asegura haber visto a Guthrie y a sus secuestradores en México.
"La vi viva con ellos en el estado de Sonora, México", señaló la persona en la carta.
A pesar de la información brindada por la persona anónima, TMZ señala que el remitente no sugiere que Guthrie siga con vida.
"En la primera nota, la persona dijo que Guthrie está muerta", afirmó el medio.
TMZ envió la primera carta al FBI, pero las autoridades sugieren que el escrito no es auténtico, además de recalcar que no se ha recibido algún depósito de bitcoin correspondiente.
"Es increíble que se hayan malgastado millones y, sin embargo, aquí estoy, dispuesto a entregarlos en bandeja de plata desde el 11 de febrero a cambio de un bitcoin, pero se me tacha de estafador", habría escrito la persona anónima en la segunda carta.
Finalmente, la persona escribió en la segunda carta que "solo quiere lo que es justo y vivir en paz, con lo suficiente para empezar de nuevo tranquilamente, sin tener que recurrir a un programa de protección de testigos".
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