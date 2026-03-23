Cómo avanza la investigación de Nancy Guthrie, quien lleva más de siete semanas desaparecida

Ya han pasado siete semanas desde la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la popular presentadora de televisión Savannah Guthrie, un caso que ha generado impacto en EE. UU., sobre todo porque, hasta hoy, no ha habido nuevos detalles sobre el paradero de la mujer.

Desde que se conoció la desaparición de Nancy el 31 de enero en su vivienda, en Tucson, y pese a múltiples evidencias compartidas por las autoridades, aún se desconoce dónde podría estar Guthrie.

Recientemente, medios estadounidenses informaron que las autoridades han pedido a vecinos cercanos a la vivienda de Guthrie grabaciones o cualquier información, ahora que la búsqueda de la mujer entra en su octava semana.

Medios como NBC News obtuvieron declaraciones de vecinos que afirman haber recibido la visita de varios investigadores, quienes han formulado una serie de preguntas para avanzar en la búsqueda de Nancy Guthrie.

Fechas, detalles de los días previos a la desaparición de Nancy y aspectos de su vida personal y profesional figuran entre las solicitudes que los oficiales habrían requerido a los vecinos cercanos.

DESPERATE PLEA: As the search for missing 84-year-old Nancy Guthrie reaches week seven, her family is urging renewed attention to help bring her home and uncover evidence that could help solve the case.



“Someone knows something,” the Guthries said in a statement, adding, “No… pic.twitter.com/W5pZ7q30PG — Fox News (@FoxNews) March 22, 2026

Además, la investigación se complementa con recientes declaraciones de Savannah Guthrie y su familia, quienes solicitan ayuda de la comunidad para hallar a Nancy.

"Esperamos que la gente rebusque en sus recuerdos, especialmente en torno a los momentos clave del 31 de enero y las primeras horas de la mañana del 1 de febrero, así como la noche del 11 de enero", señaló la familia Guthrie.

Savannah Guthrie is not giving up hope in the search to track down her mom, Nancy. The journalist posted an uplifting message Sunday as the investigation enters its 7th week.



Read more: https://t.co/KFo2JxssSx pic.twitter.com/3t178U852r — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

Un detalle que llama la atención es que las autoridades habrían solicitado información de una fecha en concreto: el 11 de enero, ya que afirman que es un factor clave en la investigación.

Según las autoridades, principalmente el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, una de las imágenes de uno de los sospechosos, tomada por una cámara de seguridad, correspondería al 11 de enero.

Nanos afirmó que Google les habría facilitado dicha información, pero posteriormente la empresa se retractó.

"Google informó inicialmente de esa fecha como una «posibilidad» y luego se retractó de esa declaración", dijo Nanos a NBC News.

Tanto el FBI como Google no han hecho comentarios sobre la cronología de los hechos.

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