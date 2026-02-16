“No es tarde para hacer lo correcto”: el video donde Savannah Guthrie se dirige a los secuestradores de su madre

Internacional

“No es tarde para hacer lo correcto”: el video donde Savannah Guthrie se dirige a los secuestradores de su madre

En un reciente video, Savannah Guthrie publicó un video en donde se dirige hacia los supuestos secuestradores de su madre Nancy.

y

|

time-clock

Search For Nancy Guthrie After Suspected Kidnapping Continues In Arizona

La gente rinde homenaje en un memorial improvisado frente a la residencia de Nancy Guthrie el 15 de febrero de 2026 en Tuscon, Arizona. (Foto Prensa Libre: AFP)

En un reciente video publicado el pasado 15 de febrero, la presentadora de televisión Savannah Guthrie instó a los supuestos secuestradores de su madre, Nancy, de 84 años, a “hacer lo correcto”.

El video fue subido luego de que se cumplieran casi dos semanas de la desaparición de Nancy Guthrie, ocurrida el 31 de enero en su vivienda en Tucson.

“Han pasado dos semanas desde que se llevaron a nuestra mamá, y solo quiero venir aquí a decir que aún tenemos esperanza y aún creemos”, afirmó Guthrie en el video.

Durante la grabación, la presentadora se dirigió directamente a “quien quiera que tenga a Nancy o sepa dónde está”.

LECTURAS RELACIONADAS

Search Continues In Tucson Area For Missing Mother Of NBC Host Savannah Guthrie

Los nuevos detalles del FBI sobre el sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie

chevron-right
FBI ofrece recompensa por información sobre madre de periodista que se cree está viva

Publican la primera fotografía de posible sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie

chevron-right

“Usted no está perdido o solo. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Estamos aquí. Creemos. Creemos en la bondad esencial de todo ser humano. Nunca es demasiado tarde”, dijo.

Guantes

El 15 de febrero, las autoridades encargadas del caso de Nancy Guthrie informaron sobre el hallazgo de un guante a unas dos millas de la vivienda de la mujer, que presuntamente pertenecería al supuesto secuestrador.

Medios como NBC indicaron que el guante podría ser de uno de los sospechosos que aparecen en un video recientemente divulgado por el FBI.

Las autoridades señalaron que el guante podría contener ADN, por lo que las investigaciones continuarán.

NBC añadió que, según una fuente, se han hallado en total unos 16 guantes en distintas zonas cercanas a la vivienda de Guthrie, la mayoría de personas que han participado en su búsqueda.

Lea también: “Pagaremos”: el video donde los hijos de Nancy Guthrie aceptan las exigencias de secuestradores

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Arizona Audiencias EE.UU.  Savannah Guthrie Secuestro Sucesos Estados Unidos Tendencias internacionales Tucson 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS