“No es tarde para hacer lo correcto”: el video donde Savannah Guthrie se dirige a los secuestradores de su madre

En un reciente video publicado el pasado 15 de febrero, la presentadora de televisión Savannah Guthrie instó a los supuestos secuestradores de su madre, Nancy, de 84 años, a “hacer lo correcto”.

El video fue subido luego de que se cumplieran casi dos semanas de la desaparición de Nancy Guthrie, ocurrida el 31 de enero en su vivienda en Tucson.

“Han pasado dos semanas desde que se llevaron a nuestra mamá, y solo quiero venir aquí a decir que aún tenemos esperanza y aún creemos”, afirmó Guthrie en el video.

Durante la grabación, la presentadora se dirigió directamente a “quien quiera que tenga a Nancy o sepa dónde está”.

“Usted no está perdido o solo. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Estamos aquí. Creemos. Creemos en la bondad esencial de todo ser humano. Nunca es demasiado tarde”, dijo.

BREAKING: Savannah Guthrie releases new video on missing mom: "I wanted to say to whoever has her or knows where she is that it's never too late, and you are not lost or alone."



"It is never too late to do the right thing and we are here, and we believe... in the essential… pic.twitter.com/WTxCzfocn7 — Fox News (@FoxNews) February 16, 2026

Guantes

El 15 de febrero, las autoridades encargadas del caso de Nancy Guthrie informaron sobre el hallazgo de un guante a unas dos millas de la vivienda de la mujer, que presuntamente pertenecería al supuesto secuestrador.

Medios como NBC indicaron que el guante podría ser de uno de los sospechosos que aparecen en un video recientemente divulgado por el FBI.

Las autoridades señalaron que el guante podría contener ADN, por lo que las investigaciones continuarán.

NBC añadió que, según una fuente, se han hallado en total unos 16 guantes en distintas zonas cercanas a la vivienda de Guthrie, la mayoría de personas que han participado en su búsqueda.

