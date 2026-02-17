Verificamos por usted: ¿Nancy Guthrie podría encontrarse en México?

En Estados Unidos ha causado consternación la desaparición de Nancy Guthrie, una mujer de 84 años que fue vista por última vez el pasado 31 de enero en su vivienda en Tucson, Arizona.

La madre de la popular presentadora de televisión Savannah Guthrie ha causado conmoción no solo por la desaparición en sí, sino también por los videos que su familia ha difundido, en los cuales exigen a los supuestos secuestradores más información que corrobore que sigue con vida, así como por las constantes notas de los presuntos responsables en las que exigen dinero en criptomonedas.

Las investigaciones por parte de las autoridades continúan. Además, se han hecho públicos videos donde se observa a uno de los presuntos sospechosos de la desaparición de Nancy, así como varias pruebas que generan más incertidumbre sobre su paradero.

Ahora, medios estadounidenses y usuarios en redes sociales han comenzado a difundir la teoría de que Nancy Guthrie, al igual que sus supuestos secuestradores, podría encontrarse en México.

¿De dónde proviene esta información y por qué ha ganado fuerza en los últimos días? La realidad es que todo comenzó con una nueva carta que el medio de entretenimiento TMZ habría recibido de forma anónima, y cuyo autor afirma tener información sobre Nancy.

🚨 BREAKING: “NANCY GUTHRIE WAS TAKEN TO MEXICO” - TMZ CLAIM STUNS ON CAMERA



Harvey Levin just revealed TMZ has now received a FOURTH letter from the same person claiming to know where Nancy Guthrie is.



The letter writer says:

• She was taken to Mexico

• More than one person… pic.twitter.com/Kh3wdJY4uO — HustleBitch (@HustleBitch_) February 16, 2026

El pasado 16 de febrero, ese medio afirmó haber recibido una carta en la que su autor asegura "haber visto" cómo, supuestamente, los secuestradores de Nancy se la llevaron al sur de la frontera.

"Sé lo que vi hace cinco días al sur de la frontera, y me dijeron que me callara para saber quién es, y definitivamente era Nancy quien estaba con ellos", señala el autor de la carta, según TMZ.

BREAKING🚨: Anonymous tipster emailing TMZ claims Nancy Guthrie was taken "south of the border" (Mexico?) by multiple people—"definitely Nancy with them."



He's holding back his name due to a prior crime... but wants $50K in Bitcoin upfront for the full info.



This is the 4th… pic.twitter.com/rTxNZWB9gq — Officer Lew (@officer_Lew) February 16, 2026

El medio también indicó que, en una carta anterior —presuntamente del mismo remitente—, se advertía a las autoridades que debían "prepararse para una acción internacional".

"Probablemente se refiere a México, que está a menos de 90 minutos en auto desde Tucson", señaló TMZ al actualizar el contenido de las cartas recibidas.

El supuesto autor, de acuerdo con el medio, afirma tener antecedentes de robo hace diez años, y por ello teme presentarse públicamente.

Además, habría exigido US$50 mil en bitcoines a cambio de brindar información sobre el paradero de Nancy.

