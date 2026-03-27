Qué se sabe del regreso de Savannah Guthrie a la televisión tras semanas de la desaparición de su madre

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Qué se sabe del regreso de Savannah Guthrie a la televisión tras semanas de la desaparición de su madre

Savannah Guthrie podría regresar al programa de televisión Today a casi ocho semanas de la desaparición de su madre, Nancy.

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Medios de Estados Unidos informaron este 27 de marzo que Savannah Guthrie volverá al programa matutino Today el próximo 6 de abril, donde era copresentadora, a casi ocho semanas de la desaparición de su madre en su vivienda en Arizona.

Según NBC, Savannah Guthrie fue entrevistada por una de sus compañeras, Hoda Kotb, y afirmó que volver al programa Today es "parte de su propósito".

Sin embargo, expresó que le resulta difícil volver a un lugar de trabajo que asocia con "alegría y mucha ligereza" luego de la desaparición de su madre.

"No puedo volver e intentar ser algo que no soy. Pero no puedo dejar de volver porque es mi familia", dijo Guthrie en la entrevista. "No sé si podré hacerlo. No sé si volveré a encajar, pero me gustaría intentarlo. Me gustaría intentarlo".

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Craig Melvin, copresentador de Today, afirmó que el equipo del programa "desea darle la bienvenida a Savannah con los brazos abiertos".

"Es donde ella pertenece. Es donde todos queremos que esté", afirmó Melvin.

Además, este viernes NBC informó que a las 21 horas, hora local en EE. UU., se presentará la entrevista completa con Savannah Guthrie, en la que abordará con mayor detalle la desaparición de su madre.

Nancy Guthrie desapareció el 1 de febrero en su vivienda en Tucson, Arizona, y han pasado más de ocho semanas, durante las cuales las investigaciones continúan para esclarecer dónde puede estar.

Lea también: Publican la primera fotografía de posible sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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