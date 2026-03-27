Qué se sabe del regreso de Savannah Guthrie a la televisión tras semanas de la desaparición de su madre

Medios de Estados Unidos informaron este 27 de marzo que Savannah Guthrie volverá al programa matutino Today el próximo 6 de abril, donde era copresentadora, a casi ocho semanas de la desaparición de su madre en su vivienda en Arizona.

Según NBC, Savannah Guthrie fue entrevistada por una de sus compañeras, Hoda Kotb, y afirmó que volver al programa Today es "parte de su propósito".

Sin embargo, expresó que le resulta difícil volver a un lugar de trabajo que asocia con "alegría y mucha ligereza" luego de la desaparición de su madre.

"No puedo volver e intentar ser algo que no soy. Pero no puedo dejar de volver porque es mi familia", dijo Guthrie en la entrevista. "No sé si podré hacerlo. No sé si volveré a encajar, pero me gustaría intentarlo. Me gustaría intentarlo".

Craig Melvin, copresentador de Today, afirmó que el equipo del programa "desea darle la bienvenida a Savannah con los brazos abiertos".

Savannah Guthrie Set to Rejoin ‘Today’ Show, Return Date Revealed https://t.co/fcSxS6PyOd pic.twitter.com/xXHWu11XSf — TMZ (@TMZ) March 27, 2026

"Es donde ella pertenece. Es donde todos queremos que esté", afirmó Melvin.

Además, este viernes NBC informó que a las 21 horas, hora local en EE. UU., se presentará la entrevista completa con Savannah Guthrie, en la que abordará con mayor detalle la desaparición de su madre.

"Today" show host Savannah Guthrie is speaking out in her first interview nearly two months after her mother, Nancy Guthrie, was kidnapped from her Tucson, Arizona, home.



ABC News' Aaron Katersky reports. https://t.co/8MW502DKHR pic.twitter.com/TuCQAE5bCP — ABC News (@ABC) March 26, 2026

Nancy Guthrie desapareció el 1 de febrero en su vivienda en Tucson, Arizona, y han pasado más de ocho semanas, durante las cuales las investigaciones continúan para esclarecer dónde puede estar.

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