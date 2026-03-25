“Estamos en agonía”: la hija de Nancy Guthrie habla sobre la desaparición de su madre

Han pasado casi ocho semanas desde la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, y desde entonces, no ha habido señales de la mujer, mientras continúan las investigaciones de las autoridades.

Recientemente Savannah Guthrie dio una entrevista en donde expresaba cómo se sentía luego de la desaparición de su madre el pasado 31 de enero en Tucson, y del dolor que atraviesa ella y su familia durante esta situación.

Fue el pasado 25 de marzo que el programa Today mostró un adelanto de la entrevista a Guthrie, plática que tuvo con una de sus compañeras, Hoda Kotb.

"Esto es insoportable, estamos en agonía. Alguien tiene que hacer lo correcto", dijo Guthrie con lágrimas en sus ojos durante la entrevista.

Medios como Univisión señalan que la entrevista se dividirá en dos partes. La primera se presentará el próximo 26 de marzo y la segunda parte el 27.

Savannah Guthrie is opening up for the first time about the “agony” of her mother’s abduction in an interview with Hoda Kotb on TODAY. https://t.co/bjCYCivlJN — NBC Bay Area (@nbcbayarea) March 25, 2026

La entrevista se realizó en la casa de la madre de la periodista, donde fue vista por última vez la noche del 31 de enero.

Entre los temas que destaca el programa de la entrevista con Guthrie es cómo ella ha sobrellevado la situación.

Savannah Guthrie Opens Up on Mother’s Disappearance in Emotional Interview



Veteran journalist describes sleepless nights and haunting thoughts, sharing the deep personal toll and fear surrounding her mother’s disappearance #WashingtonEye pic.twitter.com/9PS0agckxi — Washington Eye (@washington_EY) March 25, 2026

"Y pensar en lo que tuvo que pasar. Me despierto todas las noches, en medio de la noche, todas las noches. Y en la oscuridad, imagino su terror", dijo la hija de Nancy Guthrie.

La familia ofreció un millón de dólares de recompensa por información que ayude a encontrar a la madre, que tiene problemas de salud, entre ellos un marcapasos.

Por su parte, el FBI ha ofrecido US$100 mil por pistas que ayuden a dar con el paradero de la mujer o la captura de los responsables de su desaparición.

NBC aún no ha anunciado una fecha de regreso para Guthrie a 'Today'. Sin embargo, una persona cercana al programa comentó que prevén que Guthrie regrese en algún momento de abril, según informó CNN.

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