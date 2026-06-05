Qué reveló el director del FBI sobre la desaparición de Nancy Guthrie y las investigaciones

Han pasado casi cuatro meses desde la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, en su vivienda en Arizona, y las autoridades no han podido localizarla ni a los presuntos responsables del hecho.

Recientemente, el director del FBI, Kash Patel, reveló más detalles sobre la investigación e indicó que han existido aspectos que han retrasado y obstaculizado la búsqueda de Guthrie.

Por ejemplo, Patel mencionó que el FBI "se presentó de inmediato y ofreció su ayuda, pero las autoridades de Pima no le brindaron acceso completo a la investigación hasta cuatro días después".

"Ofrecimos nuestra ayuda para analizar el ADN. Y la decisión es suya. Eligieron utilizar un laboratorio privado", señaló Patel.

Indicó que las autoridades del FBI, por lo general, participan cuando las autoridades locales lo permiten, y se refirió a las imágenes de video obtenidas por la cámara de seguridad de la vivienda de Guthrie.

"En lo que el FBI es experto, lo que hicimos cuando finalmente tuvimos acceso a la cámara del timbre Ring, por ejemplo, fue contactar a nuestros socios de Google y decirles: 'Sabemos que no había un servicio de suscripción de pago, pero analicemos los metadatos y veamos si podemos encontrar una aguja en un pajar'", afirmó el director.

"Seguimos ofreciendo asistencia. Incluso visité nuestra oficina en Tucson, donde teníamos 150 agentes y analistas trabajando en la búsqueda de Nancy Guthrie para proporcionar información", agregó.

De acuerdo con información de la BBC, la familia de Guthrie ha ofrecido una recompensa de US$1 millón por información que conduzca al hallazgo de Nancy, sumada a una recompensa de US$100 mil por parte del FBI.

Nancy Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero en Arizona. Desde entonces, las autoridades han presentado varias pruebas, como videos de la cámara de seguridad de su casa, en los que se observa a una persona enmascarada.

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