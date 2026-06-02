Qué nuevas herramientas tecnológicas implementará el FBI para la investigación del caso de Nancy Guthrie

A casi cuatro meses de su desaparición, el FBI informó recientemente que ha considerado incorporar nuevas herramientas tecnológicas en la investigación para esclarecer el paradero de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie.

La información fue proporcionada por Fox News Digital; sin embargo, el medio aclaró que el FBI se negó a dar más detalles sobre estas nuevas herramientas.

El 1 de junio, Fox News entrevistó a Morgan Wright, director ejecutivo y fundador del Centro Nacional para Casos Abiertos y Sin Resolver, quien señaló que estas posibles herramientas tecnológicas podrían estar enfocadas en el análisis de datos, como videos.

"Creo que la solución a este caso será algo técnico, algo que ellos propongan: nuevas formas de analizar datos. Estoy analizando el video, el análisis forense de video, el análisis de señales y tecnologías blockchain", afirmó Wright.

Según el director ejecutivo, en estos tres ámbitos podrían implementarse análisis adicionales, como la mejora de videos de las cámaras de seguridad de la vivienda de Guthrie, el análisis de datos de antenas de telefonía celular o la identificación de quienes están detrás de llamadas relacionadas con supuestos intentos de rescate.

"Si tuviera que clasificarlo en tres categorías, diría que se encuentra en una de ellas", añadió Wright.

NEW TOOLS: FBI weighs advanced tech to crack the Nancy Guthrie disappearance four months after her suspected abduction from her Tucson home, sources say.



A cybersecurity expert tells Fox News Digital the breakthrough will likely come from video forensics, signals analysis, or… pic.twitter.com/HWYpt2RHyM — Fox News US (@FoxUSNews) June 2, 2026

Fox News afirma que, desde el inicio de la investigación por la desaparición de Nancy, las autoridades han incluido un sistema de detección Bluetooth, el cual fue desplegado en helicóptero sobre el vecindario donde vivía.

El director afirmó que también existe la posibilidad de que las autoridades implementen la genealogía genética, aunque señaló que no se trata de una tecnología nueva per se.

Con respecto al caso de la desaparición de Guthrie, Wright señaló que las pruebas conocidas públicamente demuestran que solo hubo un secuestrador, además de que nadie se ha presentado para reclamar la recompensa de US$1.2 millones por brindar información sobre el caso.

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