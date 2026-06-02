Qué nuevas herramientas tecnológicas implementará el FBI para la investigación del caso de Nancy Guthrie

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Qué nuevas herramientas tecnológicas implementará el FBI para la investigación del caso de Nancy Guthrie

Fox News señaló que el FBI podría implementar nuevas herramientas tecnológicas en la investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie.

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Fotografía cedida por el FBI que muestra el cartel de búsqueda de Nancy Guthrie, la mujer de 84 años desaparecida desde la noche del sábado 31 de enero en la ciudad de Tucson, Arizona. (Foto Prensa Libre: EFE)

A casi cuatro meses de su desaparición, el FBI informó recientemente que ha considerado incorporar nuevas herramientas tecnológicas en la investigación para esclarecer el paradero de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie.

La información fue proporcionada por Fox News Digital; sin embargo, el medio aclaró que el FBI se negó a dar más detalles sobre estas nuevas herramientas.

El 1 de junio, Fox News entrevistó a Morgan Wright, director ejecutivo y fundador del Centro Nacional para Casos Abiertos y Sin Resolver, quien señaló que estas posibles herramientas tecnológicas podrían estar enfocadas en el análisis de datos, como videos.

"Creo que la solución a este caso será algo técnico, algo que ellos propongan: nuevas formas de analizar datos. Estoy analizando el video, el análisis forense de video, el análisis de señales y tecnologías blockchain", afirmó Wright.

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Según el director ejecutivo, en estos tres ámbitos podrían implementarse análisis adicionales, como la mejora de videos de las cámaras de seguridad de la vivienda de Guthrie, el análisis de datos de antenas de telefonía celular o la identificación de quienes están detrás de llamadas relacionadas con supuestos intentos de rescate.

"Si tuviera que clasificarlo en tres categorías, diría que se encuentra en una de ellas", añadió Wright.

Fox News afirma que, desde el inicio de la investigación por la desaparición de Nancy, las autoridades han incluido un sistema de detección Bluetooth, el cual fue desplegado en helicóptero sobre el vecindario donde vivía.

El director afirmó que también existe la posibilidad de que las autoridades implementen la genealogía genética, aunque señaló que no se trata de una tecnología nueva per se.

Con respecto al caso de la desaparición de Guthrie, Wright señaló que las pruebas conocidas públicamente demuestran que solo hubo un secuestrador, además de que nadie se ha presentado para reclamar la recompensa de US$1.2 millones por brindar información sobre el caso.

Lea también: Verificamos por usted: ¿Nancy Guthrie podría encontrarse en México?






ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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