Internacional
“Tráiganla a casa”: la publicación de Savannah Guthrie a cuatro meses de la desaparición de su madre Nancy
Savannah Guthrie compartió un mensaje en sus redes donde habla de su madre Nancy, a casi cuatro meses de ocurrir su desaparición en Arizona.
Fotografía cedida por el FBI que muestra el cartel de búsqueda de Nancy Guthrie, la mujer de 84 años desaparecida desde la noche del sábado 31 de enero en la ciudad de Tucson, Arizona. (Foto Prensa Libre: EFE)
Mientras continúan las investigaciones para esclarecer la desaparición de Nancy Guthrie, y cuando están por cumplirse cuatro meses desde que fue reportada como desaparecida en su vivienda en Arizona, su hija, Savannah Guthrie, compartió recientemente un mensaje en redes sociales sobre la situación de su madre.
De acuerdo con información del medio People, la presentadora del programa Today publicó un mensaje en sus redes sociales junto a la imagen de una pintura que, presuntamente, representa la ascensión de Cristo.
"Oh, mi alma clama, alma, clama. Tráiganla a casa", habría escrito Savannah Guthrie en redes sociales.
La publicación de Guthrie llamó rápidamente la atención de los usuarios, quienes también expresaron palabras de apoyo a la hija de Nancy.
Por otro lado, aunque las investigaciones continúan, aún no se ha identificado a ningún sospechoso en el caso de Nancy Guthrie ni existen indicios de dónde podría encontrarse la mujer, de 84 años.
Chris Nanos, sheriff del condado de Pima, compartió el pasado 12 de mayo una actualización del caso, en la que señaló que las autoridades, junto con el FBI, continúan las investigaciones.
"Estamos trabajando arduamente para resolverlo. Creo que cada día estamos más cerca", señaló Nanos.
"Hay muchísimo trabajo por hacer, y aún está en curso, con algunas de las pruebas físicas que tenemos", agregó la autoridad.
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