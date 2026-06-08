“Tráiganla a casa”: la publicación de Savannah Guthrie a cuatro meses de la desaparición de su madre Nancy

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer la desaparición de Nancy Guthrie, y cuando están por cumplirse cuatro meses desde que fue reportada como desaparecida en su vivienda en Arizona, su hija, Savannah Guthrie, compartió recientemente un mensaje en redes sociales sobre la situación de su madre.

De acuerdo con información del medio People, la presentadora del programa Today publicó un mensaje en sus redes sociales junto a la imagen de una pintura que, presuntamente, representa la ascensión de Cristo.

"Oh, mi alma clama, alma, clama. Tráiganla a casa", habría escrito Savannah Guthrie en redes sociales.

La publicación de Guthrie llamó rápidamente la atención de los usuarios, quienes también expresaron palabras de apoyo a la hija de Nancy.

Por otro lado, aunque las investigaciones continúan, aún no se ha identificado a ningún sospechoso en el caso de Nancy Guthrie ni existen indicios de dónde podría encontrarse la mujer, de 84 años.

NEW: Savannah Guthrie shared an emotional new Instagram Story tonight, writing “bring her home 💛” alongside faith-based imagery and lyrics.



While not an investigative update, the post offers a glimpse into the continued heartbreak surrounding Nancy Guthrie’s disappearance — and… pic.twitter.com/bj1nVpswbz — Thinking in Cases | Criminal Psychology (@ThinkingInCases) June 8, 2026

Chris Nanos, sheriff del condado de Pima, compartió el pasado 12 de mayo una actualización del caso, en la que señaló que las autoridades, junto con el FBI, continúan las investigaciones.

"Estamos trabajando arduamente para resolverlo. Creo que cada día estamos más cerca", señaló Nanos.

💔 Savannah Guthrie’s Emotional Plea as Search Continues for Missing Mom Nancy



🙏 Today co host Savannah Guthrie shared an emotional Instagram Story on as the search for her mother, Nancy Guthrie past 4 months and still continuing. The post showed a religious painting with the… pic.twitter.com/2wEX9aNr4V — Knowledge Ocean News (@marlin_wizard) June 8, 2026

"Hay muchísimo trabajo por hacer, y aún está en curso, con algunas de las pruebas físicas que tenemos", agregó la autoridad.

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