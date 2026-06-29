Tragedia en Venezuela: TikTok y Starlink ayudan a localizar supervivientes tras los terremotos

Una grabación muestra cómo una transmisión en vivo de TikTok cambió el rumbo de la búsqueda entre edificios colapsados por los terremotos en Venezuela. Además, la conexión satelital, sin claves, se convirtió en una herramienta crucial cuando fallaron las redes locales.

Mientras maquinaria pesada removía toneladas de concreto de edificios destruidos por dos terremotos en Venezuela, la voz de un socorrista rompía el ruido de los motores.

“No apaguen las Starlink. Hay otra torre que se comunicó por el live”, se oye decir a una rescatista, por lo que voluntarios y equipos de emergencia cambiaron de dirección casi de inmediato, ya que la información llegaba desde un lugar impensado: una transmisión en vivo de TikTok hecha, supuestamente, por personas atrapadas bajo los escombros.

La escena quedó registrada en un video grabado en una de las zonas devastadas por el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio. La grabación se difundió en redes sociales mientras continúan las tareas de búsqueda.

“Supieron que había una muchacha porque se conectó en un live de TikTok y empezó a pedir ayuda”, afirma una de las personas que aparece en la grabación mientras señala distintos edificios colapsados, según una publicación de Infobae.

Las imágenes muestran el frenético trabajo de quienes participan en el operativo.

“Hay otra torre; necesitamos operadores para ir a otra torre”, grita otro rescatista.

La respuesta llega apenas unos segundos después.

“Hay otra torre que se comunicó por el live”. Quien registra la escena insiste en la importancia de mantener activas las antenas de internet satelital.

“Acaban de conseguir tres personas más por el live. Dejaron las Starlink abiertas y sin claves. Las personas debieron tener los teléfonos en la mano y por un live de TikTok es que las estamos consiguiendo”, asegura en el video.

“Allá hay un papá con el hijo. Ahí hay una muchacha; de ella todavía no sabemos. Y allá atrás hay más personas”, dice mientras apunta hacia varios edificios reducidos a escombros.

Las imágenes reflejan una realidad que se repite desde hace días en distintas ciudades afectadas: brigadas de rescate recorren estructuras colapsadas en busca de cualquier señal de vida, mientras el tiempo corre en contra.

Ante el colapso de buena parte de la infraestructura de telecomunicaciones, la conectividad se transformó en un recurso tan importante como la maquinaria pesada y los equipos de búsqueda.

En ese contexto, SpaceX habilitó gratuitamente el servicio de internet satelital Starlink para las zonas afectadas.

Aunque las autoridades no han detallado cuántos rescates pudieron concretarse gracias a esa conectividad, el video difundido desde la zona muestra cómo los equipos de búsqueda comenzaron a utilizar las transmisiones en vivo y las conexiones realizadas a través de Starlink como indicios para orientar los operativos hacia edificios donde todavía podría haber personas con vida.

Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron la zona norte del país dejaron un saldo de 1,719 fallecidos.