Terremotos en Venezuela: la NASA calcula con imágenes satelitales daños en casi 59 mil construcciones

El radar del satélite Sentinel-1 permitió a la NASA estimar que cerca de 58,870 construcciones habrían resultado dañadas o destruidas en Venezuela tras el doble terremoto registrado el 24 de junio.

La cantidad surge del procesamiento preliminar de imágenes satelitales que busca dimensionar el impacto estructural en las zonas más afectadas. Sin embargo, la agencia espacial estadounidense aclaró que se trata de información inicial, sujeta a revisión.

Las imágenes fueron creadas con datos del radar del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus. La NASA destacó que se trata de un "producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado".

Los datos "estiman que aproximadamente 58,870 edificios probablemente resultaron dañados o destruidos en toda la región afectada, según el último paso del satélite el 25 de junio del 2026".

El Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres de la NASA se activó para prestar apoyo y publica mapas y productos de datos adicionales conforme están disponibles, señaló la agencia en sus redes sociales.

Los expertos analizaron dos conjuntos de datos obtenidos mediante la tecnología radar del Sentinel-1 después del evento en la región afectada, explicó el Sistema de Información Geográfica Earthdata (EGIS) de la NASA.

VIDEO | La NASA publica unas imágenes de una evaluación experimental, en las que informa que 58.870 edificios están destruidos o tienen daños en Venezuela tras el doble terremoto sufrido el pasado 24 de junio.



📹 NASA pic.twitter.com/rSq2DLRJva — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 29, 2026

El primer conjunto de datos fue obtenido el 24 de junio y abarca la zona occidental, cercana al epicentro, alrededor de San Felipe y Yumare.

El segundo corresponde al 25 de junio e incluye el área metropolitana de Caracas, incluidos Petare y Antímano.

Cada imagen posterior al evento se comparó con una serie de imágenes de referencia del Sentinel-1 anteriores al terremoto, captadas durante el año anterior. Posteriormente, ambas se fusionaron en un único mapa de daños.

La Agencia Espacial Europea (ESA) también utilizó datos del Sentinel-1 para elaborar mapas, entre ellos uno sobre la deformación del terreno provocada por el doble sismo, gracias a los instrumentos de teledetección del satélite, que pueden detectar diferencias con precisión milimétrica.

Last week, two powerful earthquakes struck Venezuela. NASA satellites are providing critical support, capturing imagery and data to help teams on the ground assess impacts and guide response efforts.



This map, created with data from the NISAR mission, shows how the quakes… — NASA (@NASA) June 28, 2026

El mapa es un interferograma obtenido mediante la comparación de datos del Sentinel-1 correspondientes a dos fechas: el 18 de junio, antes de los terremotos, y el 25 de junio, un día después.

La imagen muestra la zona afectada, que se extiende desde Caracas hasta Puerto Cabello, a unos 210 kilómetros al oeste de la capital.

Venezuela sufrió el 24 de junio un doble terremoto, con epicentro cerca de San Felipe y Yumare, en el centro-norte del país, que provocó fuertes sacudidas a lo largo de la costa central y en el área metropolitana de Caracas. El sismo principal, de magnitud 7.5, estuvo precedido por otro de 7.2, recordó el EGIS.

Continúan los intentos de rescatar supervivientes

Los intentos por rescatar personas con vida continúan este 30 de junio, cuando se cumplen seis días del doble terremoto que ha causado al menos 1,719 muertos, principalmente por el colapso de numerosos edificios.

En el estado de La Guaira, el epicentro de la devastación, rescatistas de todo el mundo trabajan contrarreloj para buscar supervivientes entre los escombros, mientras las probabilidades de encontrar personas con vida disminuyen con el paso de las horas.

Rescatistas de Estados Unidos, Portugal, Costa Rica, Chile y México continúan con las labores para rescatar al vigilante de un edificio residencial de Catia La Mar, quien quedó atrapado en el tercer nivel del sótano tras los temblores.

Las Naciones Unidas coordinan a más de dos mil rescatistas de 27 países en la búsqueda de supervivientes bajo los escombros.

Según las cifras oficiales, actualizadas al 29 de junio, la cifra de muertos asciende a 1,719 y la de heridos a 5,034. Los damnificados suman 15,866 y al menos 855 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) afirmó que se observa una "gran escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada".