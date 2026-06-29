Rescate conmueve a Venezuela: salvan a un bebé de 18 días y a su madre tras tres días bajo escombros

Tras permanecer tres días bajo los escombros de un edificio de apartamentos que colapsó a causa de los dos terremotos que sacudieron Venezuela, un bebé de 18 días de nacido y su madre fueron rescatados con vida por un equipo de socorristas estadounidenses.

El recién nacido fue identificado como Juan David Trujillo, de apenas 18 días, mientras que su madre fue identificada como Dayana. Ambos fueron localizados entre los restos del inmueble en una operación de rescate efectuada en condiciones adversas, debido al grado de destrucción provocado por los sismos.

Después de ser liberados, madre e hijo fueron trasladados a un hospital, donde se reunieron con el padre del niño, quien esperaba noticias sobre su estado de salud.

El rescate de Juan David y Dayana se convirtió en uno de los episodios más esperanzadores en medio de la tragedia que dejaron los terremotos, que causaron severos daños en distintos sectores de Venezuela.

El Departamento de Estado de EE. UU. destacó la operación mediante una publicación en la red social X: “Contra probabilidades imposibles, la esperanza perdura. Equipos estadounidenses de búsqueda y rescate salvaron a un bebé de debajo de los escombros tras el terremoto en Venezuela. Cada vida salvada es una victoria”.

La Casa Blanca también reconoció el trabajo de los rescatistas con otro mensaje en X: “América en su mejor momento. Gracias a los equipos estadounidenses de búsqueda y rescate que brindan asistencia en Venezuela”.

Venezuela continúa conmocionada por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el miércoles 24 de junio, que afectaron principalmente el estado costero de La Guaira, en el norte del país, cercano a Caracas.

Las autoridades informaron que más de cinco mil personas resultaron heridas y más de 15 mil familias quedaron damnificadas debido al colapso total de viviendas y a los graves daños sufridos por otros inmuebles.

Hasta este lunes 29 de junio, el balance oficial ascendía a mil 719 personas fallecidas.