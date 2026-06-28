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Terremoto en Venezuela: papa León XIV agradece ayuda y fotos muestran la devastación
El papa León XIV expresó solidaridad con Venezuela y agradeció el apoyo internacional tras el terremoto que deja más de un mil 400 fallecidos.
Voluntarios realizan labores de búsqueda y remoción de escombros en edificios afectados por terremotos este jueves en Catia La Mar, Venezuela. (Foto, Prensa Libre: EFE)
El papa León XIV expresó este domingo su gratitud y aliento a quienes participan en las labores de rescate y asistencia en Venezuela, tras el terremoto que ha dejado, hasta el momento, un mil 430 muertos, miles de heridos y severos daños materiales.
Durante el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico en la plaza de San Pedro, el pontífice manifestó su cercanía con las víctimas del desastre y sus familias.
“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales”, declaró en español.
El líder de la Iglesia católica también rogó por el descanso eterno de los fallecidos y reiteró su respaldo espiritual a quienes enfrentan las consecuencias de esta tragedia.
En el rezo del Ángelus, cercanía del Papa León XIV al pueblo de #Venezuela: “renuevo mi cercanía espiritual” https://t.co/SEfnhN1HXM pic.twitter.com/ijvnHoQBIJ— Vatican News (@vaticannews_es) June 28, 2026
Además, León XIV destacó el trabajo de quienes colaboran en las operaciones de búsqueda y asistencia, mientras el país continúa removiendo escombros en busca de desaparecidos.
Ayuda internacional para Venezuela
Tras el fuerte sismo registrado el pasado miércoles, varios países y organismos internacionales han mostrado su respaldo a Venezuela con ayuda humanitaria y equipos especializados.
Entre ellos India, que envió un hospital de campaña para atender a los heridos. Costa Rica movilizó rescatistas especializados, mientras que Argentina, Estados Unidos, Ecuador, España, República Dominicana, Chile, México, Puerto Rico y Guatemala también han enviado apoyo logístico, personal de emergencia y suministros.
Por su parte, la ONU instaló tres hospitales de campaña para reforzar la atención médica en las zonas más afectadas.
Apoyo económico del Vaticano
Como parte de la respuesta inmediata, el papa León XIV envió una primera ayuda económica de 100 mil euros a través de la Limosnería Apostólica, destinada a cubrir las necesidades más urgentes de los damnificados.
El terremoto, considerado uno de los más destructivos en la historia reciente de Venezuela, ha dejado edificios colapsados, comunidades incomunicadas y miles de familias desplazadas, mientras continúan las labores de rescate.