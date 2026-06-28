Terremoto en Venezuela: papa León XIV agradece ayuda y fotos muestran la devastación

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Terremoto en Venezuela: papa León XIV agradece ayuda y fotos muestran la devastación

El papa León XIV expresó solidaridad con Venezuela y agradeció el apoyo internacional tras el terremoto que deja más de un mil 400 fallecidos.

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AME4833. CATIA LA MAR (VENEZUELA), 26/06/2026.- Voluntarios realizan labores de búsqueda y remoción de escombros en edificios afectados por terremotos este jueves, en Catia La Mar (Venezuela). El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó que los fallecidos por los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos y 3.360. EFE/ Ronald Peña R

Voluntarios realizan labores de búsqueda y remoción de escombros en edificios afectados por terremotos este jueves en Catia La Mar, Venezuela. (Foto, Prensa Libre: EFE)

El papa León XIV expresó este domingo su gratitud y aliento a quienes participan en las labores de rescate y asistencia en Venezuela, tras el terremoto que ha dejado, hasta el momento, un mil 430 muertos, miles de heridos y severos daños materiales.

Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, este sábado en La Guaira , Venezuela. (Foto, Prensa Libre: EFE)
Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, este sábado en La Guaira , Venezuela. (Foto, Prensa Libre: EFE)

Durante el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico en la plaza de San Pedro, el pontífice manifestó su cercanía con las víctimas del desastre y sus familias.

Una mujer observa un edificio afectado por un terremoto, este sábado en La Guaira, Venezuela. (Foto, Prensa Libre: EFE)
Una mujer observa un edificio afectado por un terremoto, este sábado en La Guaira, Venezuela. (Foto, Prensa Libre: EFE)

“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales”, declaró en español.

Personas observan este sábado, una casa destruida por los terremotos en Venezuela, en El Junquito, Venezuela. (Foto, Prensa Libre: EFE)
Personas observan este sábado, una casa destruida por los terremotos en Venezuela, en El Junquito, Venezuela. (Foto, Prensa Libre: EFE)

El líder de la Iglesia católica también rogó por el descanso eterno de los fallecidos y reiteró su respaldo espiritual a quienes enfrentan las consecuencias de esta tragedia.

Además, León XIV destacó el trabajo de quienes colaboran en las operaciones de búsqueda y asistencia, mientras el país continúa removiendo escombros en busca de desaparecidos.

Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, este sábado en La Guaira, Venezuela. (Foto, Prensa Libre: EFE)
Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, este sábado en La Guaira, Venezuela. (Foto, Prensa Libre: EFE)

Ayuda internacional para Venezuela

Tras el fuerte sismo registrado el pasado miércoles, varios países y organismos internacionales han mostrado su respaldo a Venezuela con ayuda humanitaria y equipos especializados.

Integrantes del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de Argentina llegan este sábado, a La Guaira, Venezuela. (Foto, Prensa Libre: EFE)
Integrantes del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de Argentina llegan este sábado, a La Guaira, Venezuela. (Foto, Prensa Libre: EFE)

Entre ellos India, que envió un hospital de campaña para atender a los heridos. Costa Rica movilizó rescatistas especializados, mientras que Argentina, Estados UnidosEcuadorEspañaRepública DominicanaChileMéxicoPuerto Rico y Guatemala también han enviado apoyo logístico, personal de emergencia y suministros.

Voluntarios y funcionarios de Protección Civil organizan ayudas humanitarias este sábado, en La Guaira, Venezuela. (Foto, Prensa Libre, EFE)
Voluntarios y funcionarios de Protección Civil organizan ayudas humanitarias este sábado, en La Guaira, Venezuela. (Foto, Prensa Libre, EFE)

Por su parte, la ONU instaló tres hospitales de campaña para reforzar la atención médica en las zonas más afectadas.

Apoyo económico del Vaticano

Como parte de la respuesta inmediata, el papa León XIV envió una primera ayuda económica de 100 mil euros a través de la Limosnería Apostólica, destinada a cubrir las necesidades más urgentes de los damnificados.

El terremoto, considerado uno de los más destructivos en la historia reciente de Venezuela, ha dejado edificios colapsados, comunidades incomunicadas y miles de familias desplazadas, mientras continúan las labores de rescate.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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Redacción EFE

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