Quién era Gabriela Fleritt, actriz y comediante de “Bienvenidos” que murió en el derrumbe de un edificio en Venezuela

La familia de la actriz y comediante venezolana Gabriela Fleritt confirmó el hallazgo de sus restos bajo los escombros de las Residencias Las Palmas, en el sector de Macuto, estado La Guaira, Venezuela. Junto a ella fueron hallados sin vida su hija, Andrea Laya, y su nieto menor, Mariano Ferrera.

El edificio colapsó el miércoles 24 de junio, luego de que dos sismos consecutivos sacudieran la zona costera de Venezuela.

Eduardo Fleritt, sobrino de la actriz, quien encabezó las labores de búsqueda junto con otros familiares, comunicó la noticia por medio de un comunicado oficial.

"Con profundo dolor informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera", indicó el texto difundido por la familia.

Según informó el propio Eduardo Fleritt días antes por medio de sus redes sociales, ante la falta de maquinaria especializada, él y otros parientes se desplazaron al lugar para apoyar las labores de rescate. El sábado 27 de junio reportó que el nieto mayor de la comediante, Sebastián Landi, había sido rescatado con vida.

En el comunicado, la familia expresó su compromiso de hacerse cargo de Sebastián Landi. "Hoy nuestro compromiso permanece firme junto a Sebastián Landi, el hermoso regalo de vida que nos dejaron Gabriela, Andrea y Mariano. Lo cuidaremos, protegeremos y acompañaremos siempre con todo nuestro amor", señalaron.

¿Quién era Gabriela Fleritt?

Gabriela Verónica Fleritt Hernández nació en Caracas el 14 de febrero de 1971. Estudió actuación en el Taller Libre para Actores y desde joven encontró en la comedia su principal vocación.

Actriz y comediante, Fleritt debutó en el programa de comedia Bienvenidos, junto con el actor Miguel Ángel Landa, y participó en otras producciones del género, como Cheverísimo, ¡A que te ríes! y Chisparates, de acuerdo con información de Primera Hora.

Sin embargo, fue precisamente Bienvenidos, bajo la dirección de Miguel Ángel Landa, el programa que la proyectó internacionalmente gracias a personajes como Silfide Bombina, lo que la llevó a recorrer más de 30 países y a presentarse en escenarios como el Beacon Theatre, de Broadway.

Participó, además, en La guerra de los sexos entre el 2000 y el 2003, con el segmento "El paredón y la víctima", con el que recorrió festivales internacionales en Colombia y Venezuela.

También desarrolló una carrera en telenovelas como Amor de papel, El amor las vuelve locas, Los querendones y Amor urbano. En el teatro participó en obras como Avenida Lecuna, Médico a palo y piezas del dramaturgo Román Chalbaud.

Uno de los personajes más recordados de su trayectoria fue "Ruperta Barriga", en la telenovela Natalia del Mar, uno de los dramáticos más vistos de la televisión venezolana.

Formada en el Taller Libre para Actores de Caracas, Fleritt también ejerció como locutora y narradora, y combinó su trabajo en televisión con el teatro y otros proyectos artísticos.