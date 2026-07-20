¿Serán considerados una “carga”? la política de Trump que negaría la Green Card a migrantes que usen servicios públicos

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¿Serán considerados una “carga”? la política de Trump que negaría la Green Card a migrantes que usen servicios públicos

El Gobierno de Trump buscaría negar la residencia permanente (Green Card) a aquellos migrantes que utilicen servicios públicos del país y que sean considerados una "carga".

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Green Card

La Green Card es un documento de identidad para residentes de los Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El Gobierno de Donald Trump planea reactivar una norma originada en el 2020 que negaría la residencia permanente (Green Card) a los inmigrantes que hagan uso de servicios públicos estadounidenses, como cupones de alimentos, el seguro médico Medicare, entre otras asistencias gubernamentales.

Esta norma, publicada formalmente este 20 de julio y que entrará en vigor el próximo 18 de septiembre, busca afectar a las personas que, a criterio de las autoridades, sean consideradas "una carga" para Estados Unidos.

La norma se originó en febrero del 2020, cuando Donald Trump buscó, durante su primer mandato presidencial, limitar el uso de servicios públicos por parte de los inmigrantes.

Sin embargo, el Gobierno de Joe Biden anuló esa norma. Posteriormente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la propusieron de nuevo en el 2025.

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De hecho, la USCIS publicó recientemente en redes sociales que el gobierno federal "está reafirmando el requisito de la autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses".

De por sí, a los inmigrantes se les exigen pruebas para corroborar que no serán "una carga pública". Sin embargo, esta norma busca ampliar los motivos por los cuales podrían perder la residencia permanente.

Aunque, en principio, la norma no especifica qué programas o beneficios podrían afectar la residencia de los inmigrantes, sí señala que las autoridades harán "determinaciones individuales y de hechos específicos de inadmisibilidad por carga pública, basadas en la totalidad de las circunstancias del extranjero".

Añade que las autoridades "usarán un buen juicio y discreción para evaluar, con mayor precisión, si un extranjero se convierte en una carga pública".

Lea también: ¿Hay que salir de EE. UU.? el nuevo requisito anunciado por el Gobierno de Trump para obtener la green card

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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