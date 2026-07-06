¿Para endurecer el proceso? Los nuevos cambios hechos por EE. UU. para obtener la Green Card

Internacional

¿Para endurecer el proceso? Los nuevos cambios hechos por EE. UU. para obtener la Green Card

Las autoridades estadounidenses han afirmado que impondrán una serie de cambios para endurecer más el proceso de obtención de una Green Card.

|

time-clock

Green Card

La Green Card es un documento de identidad para residentes de los Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

A principios de julio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) implementó una serie de cambios para obtener la residencia permanente (Green Card), con el objetivo de endurecer el acceso para los solicitantes.

De acuerdo con Infobae, estos cambios abarcan aspectos como limitaciones por país y, el más preocupante de todos, el rechazo de solicitudes por pequeños errores técnicos.

El primer cambio, que Infobae señala que fue publicado en el Boletín de Visas de julio del 2026, es la indisponibilidad de cupos en la segunda preferencia laboral (EB-2) para los solicitantes provenientes de la India.

Esto también afecta a los solicitantes de la India que buscan una visa de inversionista no reservada (EB-5).

LECTURAS RELACIONADAS

La llamada green card es una tarjeta de residencia permanente de EE.UU.

Cambios en política de green card podrían aumentar separación de familias inmigrantes

chevron-right
El presidente estadounidense Donald Trump anuncia un plan para apoyar la industria del carbón en Estados Unidos

¿Adiós a la ciudadanía? Trump amenaza a señalados de cometer fraudes en sus procesos migratorios

chevron-right

"Las siguientes categorías están declaradas como ‘No Disponibles’ (U) para el resto del año fiscal, con efecto inmediato", afirma el Departamento de Estado en el Boletín de Visas.

Cero tolerancia a "errores"

Entre los cambios para quienes solicitan una Green Card figura uno que establece que el USCIS podrá rechazar o denegar cualquier solicitud que presente fallas técnicas, como omisiones, falta de firmas o datos incompletos.

Infobae aclara que esta medida entrará en vigor el próximo 10 de julio y que, si una solicitud es rechazada por este motivo, el solicitante no recibirá el reembolso de las tasas abonadas.

Ajuste de estatus

Otro cambio es que el ajuste de estatus, proceso mediante el cual una persona que se encuentra legalmente en Estados Unidos puede solicitar la Green Card, fue redefinido como una "medida de gracia administrativa" y no como un "derecho automático".

Esto significa que las autoridades migratorias pueden rechazar cualquier solicitud de ajuste de estatus, aun cuando el solicitante cumpla los requisitos.

Las autoridades estadounidenses exigen que los solicitantes realicen el proceso en el consulado de su país de origen.

Finalmente, otro cambio es que cada país tiene un tope del 7% de los cupos para solicitudes de Green Card, lo que afecta a países como México y Filipinas, donde el periodo de espera puede prolongarse durante años.

Lea también: ¿Hay que salir de EE. UU.? el nuevo requisito anunciado por el Gobierno de Trump para obtener la green card

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Ciudadanía Donald Trump  Green card Sucesos Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM