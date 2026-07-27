Solicitud de asilo en EE. UU.: qué cambia con la regla que elimina la entrevista en algunos casos

Como una forma de acelerar el procedimiento para la obtención de asilo en Estados Unidos, el Gobierno de Donald Trump ahora permitirá enviar miles de solicitudes a los tribunales de inmigración sin que los solicitantes tengan derecho a una entrevista.

La nueva norma fue anunciada este 27 de julio por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), y las autoridades esperan que estos cambios afecten a más de 44 mil solicitudes de asilo.

Esta nueva norma permitirá a los funcionarios revisar las solicitudes de asilo y enviarlas, si lo consideran conveniente, a una corte de inmigración para iniciar un proceso de deportación sin tener que escuchar el testimonio del solicitante.

Esta directriz entrará en vigor el próximo 28 de julio, cuando se publique su versión final en el Registro Federal.

Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), dijo que esta medida supone un intento por "acelerar la resolución de las solicitudes de asilo" y "eliminar los usos indebidos del sistema".

Las cortes de inmigración en Estados Unidos son tribunales administrativos que dependen del Poder Ejecutivo, por medio del Departamento de Justicia, y no del Poder Judicial ordinario.

.@USCIS is eliminating delays in our asylum process so we can more efficiently hear illegal aliens’ claims and fulfill @POTUS Trump’s immigration agenda.https://t.co/F4ykBun3ha — Homeland Security (@DHSgov) July 27, 2026

En este sistema, el Gobierno de Trump sustituyó a decenas de jueces de inmigración y nombró a nuevos magistrados con perfiles más alineados con su agenda de deportaciones masivas, según organizaciones y abogados especializados.

Paralelamente, el Departamento de Justicia flexibilizó los criterios para designar jueces de inmigración temporales, de modo que ya no se exige que tengan experiencia previa en derecho migratorio. Esto abre la puerta a que abogados sin trayectoria en esta materia ocupen esos cargos.

Lea también: La advertencia de Trump tras suspender ataques contra Irán para buscar un nuevo acuerdo



