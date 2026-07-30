Las escuelas están incorporando drones que rocían gas pimienta para ayudar a combatir los tiroteos activos

Este año, las escuelas de al menos tres estados de EE. UU. estarán equipadas con drones que podrán recorrer los pasillos a gran velocidad, romper ventanas y rociar con gas pimienta a los tiradores activos si los profesores informan de una amenaza. Al menos nueve escuelas —tres en Florida, cinco en Georgia y una en Colorado— contarán con cajas de almacenamiento para los drones de plástico no letales fabricados por Mithril Defense, con sede en Austin, Texas. Estos drones, que pueden ser activados por los profesores, son capaces de alcanzar a un atacante en 15 segundos. Los aviones están diseñados para distraer a sus objetivos mediante luces estroboscópicas intermitentes, sirenas a todo volumen, rociándolos con gel de pimienta o embistiéndolos a 96 km/h.

“Una vez que te apunto con los drones, no puedes escapar de ellos”, dijo Bill King, un ex-Seal de la Marina y cofundador de Mithril Defense. Estos programas dan continuidad a una oleada de gasto en seguridad de alta tecnología en los campus universitarios, una industria multimillonaria impulsada por la amenaza de tiroteos escolares. Casi 400 mil estudiantes han sufrido violencia armada en la escuela desde el ataque de 1999 en la escuela secundaria Columbine en Colorado, según un registro de The Washington Post, que ha documentado 435 tiroteos durante ese período.

La escuela secundaria pública Deltona, ubicada al norte de Orlando, Florida, con aproximadamente mil 700 estudiantes, se convirtió en el primer centro educativo en instalar el sistema al final del año escolar pasado. Otros dos planteles floridanos —la secundaria Boyd H. Anderson, cerca de Fort Lauderdale, y la secundaria Godby, en Tallahassee— también fueron seleccionados por el estado para completar el programa piloto de US$557 mil impulsado por los legisladores estatales. Cinco escuelas de Georgia también probarán los sistemas de drones luego de que los legisladores estatales aprobaran un programa piloto de aproximadamente US$500 mil con Mithril Defense. El estado aún no ha confirmado las escuelas participantes, pero Mithril indicó que los sistemas estarán operativos durante el próximo año escolar.

El representante estatal de Georgia, Matt Dubnik —republicano—, presidente del subcomité de educación de la Cámara de Representantes, afirmó que la tecnología podría proteger a las escuelas que no cuentan con agentes de seguridad escolar en sus instalaciones. Añadió que el programa piloto se probará en escuelas con y sin agentes. “Creo en la tecnología”, dijo Dubnik, y agregó que cientos de otros legisladores estatales estuvieron de acuerdo cuando votaron a favor de aprobar el presupuesto, que incluía la financiación para el programa. En Colorado, la John Adams Academy, una escuela pública autónoma en Sterling Ranch para estudiantes desde jardín de infancia hasta el grado 12, autofinanciará un programa de drones para su año inaugural.

Los profesores dispondrán de una aplicación o botones de pánico en el aula para solicitar los drones. Los pilotos profesionales de Mithril Defense podrán controlarlos en forma remota. Los drones han sido probados en simulaciones, pero nunca en un tiroteo. Justin Marston, fundador y director ejecutivo de Mithril, dijo que la masacre en una escuela primaria en Uvalde, Texas, donde 19 estudiantes y dos maestros fueron asesinados en el 2022 mientras las fuerzas del orden esperaban más de una hora para entrar en el aula, inspiró el proyecto. Cuando se enteró de que las fuerzas militares y ucranianas estaban utilizando drones baratos para atacarse mutuamente, Marston dijo que pensó que una versión no letal podría haber salvado vidas en Uvalde.

“Los primeros 120 segundos son increíblemente importantes, porque es cuando se produce la mayor parte del tiroteo”, dijo Marston. Aunque los drones podrían activarse en cualquier momento, están diseñados específicamente para situaciones potencialmente letales. Según Marston, los drones no intervendrían en una pelea en el patio de la escuela. Sin embargo, si uno de los estudiantes sacara un cuchillo, sí podrían hacerlo. Ante la amenaza de tiroteos en los campus, las escuelas de todo el país han adoptado diversas tecnologías de defensa, desde cámaras con inteligencia artificial hasta detectores de armas. Sin embargo, algunos opinan que el equipo de grado militar, como los drones de Mithril, no debería estar presente en planteles repletos de niños.



Durante años, los consultores de seguridad escolar han puesto en duda las soluciones de alta tecnología para los tiroteos en las escuelas, con el argumento de que las medidas de baja tecnología, como simplemente cerrar con llave las puertas exteriores, son igual de efectivas. Curtis Lavarello, director del Consejo de Defensa de la Seguridad Escolar, una consultora de seguridad, expresó su preocupación de que los drones de Mithril pudieran, por error, apuntar a un estudiante que huye en lugar de a un atacante. También temía que los pilotos remotos, en una decisión tomada en fracciones de segundo, confundieran a un agente de la ley con un atacante, especialmente si los profesores activaban una falsa alarma. “Es casi como si los videojuegos y la seguridad escolar chocaran”, dijo Lavarello.

“Tengo serias reservas sobre el uso de drones en las escuelas”. Mithril no es la primera empresa que intenta instalar drones antidisturbios en las escuelas. En el 2022, Axon Enterprise detuvo el desarrollo de drones equipados con pistolas Taser tras la dimisión masiva de su comité de ética, que temía que los dispositivos pudieran aturdir a estudiantes inocentes o ser utilizados indebidamente por piratas informáticos. Jaclyn Corin, superviviente del tiroteo del 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, que dejó 17 muertos, dijo que preferiría que las autoridades priorizaran las políticas que ayudan a prevenir la violencia armada en lugar de responder a ella.

Los primeros 120 segundos son increíblemente importantes, porque es cuando se produce la mayor parte del tiroteo.



“Los distritos escolares tienen presupuestos limitados y recursos de atención restringidos”, afirmó Corin, directora ejecutiva y cofundadora de March for Our Lives, una organización juvenil que aboga por un control estricto de armas. “Si destinamos recursos significativos a tecnologías diseñadas para responder después de que comience un tiroteo, debemos preguntarnos en qué no estamos invirtiendo en su lugar”.

Nicole Lawrence comentó que se enteró por un noticiero local de que la escuela secundaria de su hijo, ubicada en el área de Atlanta, había sido contactada por el estado de Georgia para albergar los drones de Mithril este año (los funcionarios del distrito dijeron que aún no tienen planes específicos para la instalación de los dispositivos). Lawrence expresó sus dudas sobre la efectividad de los drones, pero está dispuesta a darles una oportunidad. “He destinado US$100 mil a cosas peores”, dijo Lawrence.

Florida planea revisar el número de incidentes violentos en las escuelas y medir los tiempos de respuesta ante las amenazas. El estado también realizará encuestas a padres, estudiantes y personal para determinar si se sienten más seguros con los dispositivos de gas pimienta y rotura de ventanas. Mientras los drones permanecían en la escuela secundaria de Deltona este verano, a la espera de su primera acción, el estado aprobó otros US$564 mil para el siguiente año escolar.