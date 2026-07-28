Internacional
¿Perderá su licencia? El bar en Wisconsin que prometió cerveza gratis el día que Donald Trump fallezca
Un bar en Wisconsin se ha vuelto viral por prometer cerveza gratis a sus clientes el día que el presidente Donald Trump fallezca.
Vasos llenos de cerveza antes del partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Atalanta en Múnich, Alemania, el 18 de marzo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Recientemente se ha vuelto viral un bar en el estado de Wisconsin que habría prometido cerveza gratis el día que muriera el presidente de EE. UU., Donald Trump.
Además de la peculiar promesa, el bar, llamado Minocqua Brewing Company, también ha vuelto a llamar la atención porque medios como Fox News Digital han informado de que podría perder su licencia para vender alcohol.
Según medios estadounidenses, el Departamento de Hacienda de Wisconsin comunicó a la compañía, que cuenta con dos bares en ese estado, que podría perder su licencia el próximo 4 de agosto.
En un principio parecía que la decisión obedecía a la polémica promesa relacionada con el presidente, pero el Departamento de Hacienda señala que la compañía transportó cerveza enlatada desde Illinois sin contar con los permisos correspondientes.
La popular promesa ocurrió el pasado 22 de enero, cuando el bar publicó en sus redes sociales una promoción en la que ofrecería cerveza gratis cuando muriera Donald Trump.
Sin embargo, en la publicación no se menciona directamente el nombre del mandatario.
En abril, luego del intento de asesinato contra Trump durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca, el bar publicó: "Bueno, casi conseguimos el #díadelacervezagratis".
Minocqua Brewing Company pertenece al activista Kirk Bangstad, quien dijo recientemente que luchará "con uñas y dientes" para mantener su negocio abierto.
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