¿Perderá su licencia? El bar en Wisconsin que prometió cerveza gratis el día que Donald Trump fallezca

Recientemente se ha vuelto viral un bar en el estado de Wisconsin que habría prometido cerveza gratis el día que muriera el presidente de EE. UU., Donald Trump.

Además de la peculiar promesa, el bar, llamado Minocqua Brewing Company, también ha vuelto a llamar la atención porque medios como Fox News Digital han informado de que podría perder su licencia para vender alcohol.

Según medios estadounidenses, el Departamento de Hacienda de Wisconsin comunicó a la compañía, que cuenta con dos bares en ese estado, que podría perder su licencia el próximo 4 de agosto.

En un principio parecía que la decisión obedecía a la polémica promesa relacionada con el presidente, pero el Departamento de Hacienda señala que la compañía transportó cerveza enlatada desde Illinois sin contar con los permisos correspondientes.

La popular promesa ocurrió el pasado 22 de enero, cuando el bar publicó en sus redes sociales una promoción en la que ofrecería cerveza gratis cuando muriera Donald Trump.

𝐖𝐈𝐒𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐍 𝐁𝐑𝐄𝐖𝐄𝐑𝐘 𝐓𝐇𝐀𝐓 𝐌𝐎𝐔𝐑𝐍𝐄𝐃 𝐓𝐑𝐔𝐌𝐏'𝐒 𝐀𝐒𝐒∗𝐒𝐒𝐈𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐀𝐓𝐓𝐄𝐌𝐏𝐓𝐒 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐋𝐎𝐒𝐓 𝐈𝐓𝐒 𝐏𝐄𝐑𝐌𝐈𝐓



Minocqua Brewing Company, owned by 𝐊𝐢𝐫𝐤 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐬𝐭𝐚𝐝, advertised “𝘧𝘳𝘦𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘳, 𝘢𝘭𝘭 𝘥𝘢𝘺 𝘭𝘰𝘯𝘨” on the… pic.twitter.com/JVNfpL6dmJ — M.A. Rothman (@MichaelARothman) July 28, 2026

Sin embargo, en la publicación no se menciona directamente el nombre del mandatario.

En abril, luego del intento de asesinato contra Trump durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca, el bar publicó: "Bueno, casi conseguimos el #díadelacervezagratis".

The Wisconsin Department of Revenue has issued notice that it intends to revoke the brewer's permit for Minocqua Brewing Co., a left-wing brewery that gained national attention for pledging free beer the day President Trump dies. https://t.co/hYcIfpN7Eo — The Washington Times (@WashTimes) July 28, 2026

Minocqua Brewing Company pertenece al activista Kirk Bangstad, quien dijo recientemente que luchará "con uñas y dientes" para mantener su negocio abierto.

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