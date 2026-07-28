14 años después: Cómo una gota de sangre resolvió el caso de una hispana apuñalada más de 100 veces en Texas

Una pequeña gota de sangre habría sido la pista que faltaba para resolver el homicidio de una mujer hispana en Texas en el 2012 y detener a la presunta responsable 14 años después.

Irasema Chávez, una mujer originaria de Nuevo León, México, fue encontrada sin vida el 20 de febrero del 2012 dentro de su apartamento en Arlington, Texas.

De acuerdo con un relato de Univisión, un familiar de Chávez descubrió el cuerpo, que presentaba más de 100 heridas provocadas por arma blanca.

Tras llegar al apartamento de la víctima, las autoridades determinaron que no había indicios de una entrada forzada, por lo que una hipótesis apuntaba a que la mexicana conocía a su agresor.

En el apartamento de Chávez, las autoridades se percataron de que el televisor ya no estaba y, en el lugar donde solía encontrarse, hallaron pequeñas gotas de sangre, las cuales fueron analizadas sin obtener ningún resultado que permitiera avanzar en la investigación.

El único resultado que arrojó el análisis fue que el agresor era una mujer también hispana.

Una gota de sangre preservada desde 2012 y la tecnología genética culminaron en la detención de Mayra Velásquez , la presunta fem*n!cida de Irasema Chávez.

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Pasaron los años y la investigación quedó estancada hasta que, en noviembre del 2024, según Univisión, la Unidad de Homicidios de Arlington pidió la colaboración del FBI para utilizar una nueva técnica de genealogía genética forense.

La nueva prueba presentó resultados que abrieron una nueva línea de investigación, la cual señaló como principal sospechosa del homicidio de Chávez a Mayra Velásquez, una mujer de 42 años, también originaria de Nuevo León, que vivía en Texas.

Las autoridades habrían vigilado a la sospechosa durante sus actividades diarias hasta que, después de una reunión social, la Policía obtuvo muestras del ADN de Velásquez al recuperar un tenedor que había tirado a la basura.

La comparación de las muestras determinó que la sangre hallada en la escena coincidía con el ADN obtenido del tenedor utilizado por Velásquez.

Fue así como el 17 de julio de este año Velásquez fue detenida por la Policía y actualmente permanece en prisión sin derecho a fianza.

🇺🇸 🚨 HORROR EN TEXAS: Le quitó la vida a una mujer de 100 puñaladas y por 14 años pensó que se había salido con la suya.



Detrás de una fachada de éxito, sonrisas en redes sociales y ostentosos viajes por París, Londres y Nueva York, se escondía la autora de un crimen macabro.… pic.twitter.com/I6Ij1vB1w1 — MACHI 👑 (@arroba_machi) July 22, 2026

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