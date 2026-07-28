Condenan a cadena perpetua a adolescente que a los 14 años mató a cuatro personas en una escuela de Georgia

Colt Gray, el joven que a los 14 años mató a cuatro personas en su escuela, en el estado de Georgia, fue condenado este martes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena máxima que la ley permitía por su edad al momento del ataque.

El juez de la Corte Superior del condado de Barrow, Georgia, Nicholas Primm, dictó la sentencia luego de tres días de audiencia con testimonios de sobrevivientes, familiares de las víctimas, investigadores y expertos en salud mental.

Gray, quien ahora tiene 16 años, se declaró culpable el viernes pasado de los 55 cargos que se le imputaban, entre ellos cuatro de homicidio intencionado, y evitó así un juicio con jurado.

La ley de Georgia impedía imponer la pena de muerte porque el acusado tenía 14 años cuando disparó, por lo que la única decisión que quedaba en manos del juez era si algún día podría optar a la libertad condicional.

Su abogado, Charlton Allen, calificó de "extrema" la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para un adolescente.

El padre del menor, Colin Gray, también fue declarado culpable este año de 27 cargos, entre ellos homicidio en segundo grado y crueldad contra menores, por regalarle el rifle que el joven usó, pese a las advertencias sobre su salud mental.

El tiroteo ocurrió el 4 de septiembre del 2024 en Apalachee High School, una escuela secundaria de la ciudad de Winder.

Gray disparó con el arma que le había regalado su padre en Navidad y fue acusado, como adulto, de 55 delitos graves, entre ellos cuatro cargos de homicidio doloso.

El joven disparó con un rifle semiautomático estilo AR-15 y mató a los maestros Richard Aspinwall y Cristina Irimie, y a los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo. Otro maestro y ocho estudiantes también resultaron heridos.

La Fiscalía sostuvo que la masacre fue planificada durante meses y presentó cuadernos, mensajes de la plataforma Discord y mapas de la escuela con anotaciones sobre cuántas personas esperaba matar o herir, además de su fascinación por autores de matanzas anteriores, entre ellos Nikolas Cruz, responsable del tiroteo de Parkland, Florida.

El fiscal del distrito, Brad Smith, argumentó que Gray buscaba notoriedad y pidió que pasara el resto de su vida en prisión.

La acusación reprodujo llamadas desde el centro de detención juvenil en las que el condenado se jactaba, ante su madre, de haber superado en popularidad a Thomas Crooks, el joven que intentó asesinar al entonces candidato presidencial Donald Trump semanas antes del tiroteo.

La defensa pidió tomar en cuenta los años de abandono y los problemas de salud mental sin tratar de Colt Gray, pero un psicólogo forense declaró que mostró síntomas de ansiedad, depresión y paranoia, aunque descartó que su estado lo eximiera de responsabilidad penal, según la ley de Georgia.

El caso de los Gray es el tercero en Estados Unidos en el que se juzga a un padre por un tiroteo cometido por un hijo menor de edad.

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