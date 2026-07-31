La disminución de las reservas de armas está poniendo a prueba la nueva y ambiciosa estrategia del Pentágono

En una reunión a finales de junio con más de una docena de las principales empresas de tecnología de defensa del país, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, transmitió un mensaje urgente: el Pentágono necesitaba su ayuda para reabastecer rápidamente el arsenal de armas de Estados Unidos. Fuera de la sala, Estados Unidos estaba inmerso en un conflicto con Irán que estaba agotando rápidamente sus reservas de misiles e interceptores. Según tres personas familiarizadas con la reunión, algunas de las cuales hablaron bajo condición de anonimato para tratar información delicada, Hegseth les dijo a los ejecutivos que sus empresas serían fundamentales para reabastecer las reservas del país.

La reunión, de la que se habían revelado varios detalles hasta ahora, pone de relieve un cambio fundamental en la industria de defensa estadounidense. Ante el consumo masivo de municiones de precisión por la guerra con Irán y la menor dependencia de tropas terrestres o de la guerra con drones, el Pentágono está recurriendo a empresas emergentes financiadas por capital riesgo para resolver uno de sus problemas más acuciantes: la rápida reconstrucción de las reservas de armas de Estados Unidos. A la reunión asistieron los altos mandos del Pentágono, entre ellos Steve Feinberg, subsecretario de Defensa; Emil Michael, subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería; y Michael Duffey, el principal funcionario de adquisiciones del Pentágono.

Se convocó a importantes empresas de tecnología de defensa, entre ellas Shield AI, compañía de software para aeronaves con inteligencia artificial; Anduril, empresa de armas autónomas; CoAspire, empresa emergente de misiles de crucero; y Castelion, fabricante de municiones de bajo coste. Breaking Defense ya había informado sobre algunos detalles de la reunión.

En muchos sentidos, este es el momento para el que, según los emprendedores del sector de la defensa de Silicon Valley, nacieron: para ser más baratos, más rápidos y más ágiles a la hora de satisfacer las necesidades de las fuerzas armadas estadounidenses que los contratistas de defensa tradicionales, que manejan miles de millones de dólares.

Representan un cambio radical con respecto a las empresas consolidadas, que tienen mucha más experiencia gestionando los engorrosos procesos de adquisición gubernamentales y miles de millones de dólares en capital para invertir en la producción masiva de armas y en ejercer presión sobre los legisladores, pero pueden actuar con mayor lentitud, especialmente en la creación de nuevos suministros con tecnología de vanguardia, incluida la inteligencia artificial. La urgente necesidad de nuevas armas representa una prueba crucial para la administración Trump, que ha intensificado su relación con Silicon Valley y ha convertido la colaboración con empresas emergentes en un pilar fundamental de su proceso de adquisición de armamento.

Según expertos del sector, este conflicto podría revelar si los nuevos actores en el mercado son capaces de afrontar las complejas realidades del suministro de armas a gran escala, superando procesos de contratación obsoletos y el bloqueo legislativo. Según fuentes cercanas, Hegseth se centró en estos obstáculos durante la reunión, preguntando a cada ejecutivo qué dificultades encontraba para producir más armas. Varios señalaron la lentitud de los procesos de contratación del Pentágono y la dificultad que enfrentan las empresas emergentes para obtener la financiación inicial suficiente para costear grandes series de producción y una costosa investigación y desarrollo. Sin embargo, no está claro si las empresas más recientes del sector podrán crecer con la suficiente rapidez para satisfacer las demandas del Pentágono.

“Una cosa es construir… y otra muy distinta es producir en masa”, dijo Jerry McGinn, director del Centro para la Base Industrial del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (Csis, en inglés). “¿Podrán cumplir con lo prometido?” El secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, declaró a The Washington Post que el Departamento de Defensa está "transformando la forma en que combate, compra y fabrica" ​​sus armas "para garantizar que entreguemos rápidamente tecnología crítica a los combatientes a gran escala". Añadió que el departamento "aprovechará la creatividad y el dinamismo de los innovadores estadounidenses, eliminará los obstáculos burocráticos y adaptará nuestro sistema de adquisiciones a los estándares de tiempos de guerra para ofrecer soluciones tangibles a la Fuerza Conjunta".

“La industria estadounidense y su espíritu innovador claman por ser liberados para resolver nuestros problemas bélicos más complejos y peligrosos.



Anduril y Shield AI no respondieron a la solicitud de comentarios. Durante la segunda administración de Trump, el Pentágono ha dejado cada vez más claro que Silicon Valley será esencial para crear armas más baratas, más inteligentes y más pequeñas que transformen la forma en que Estados Unidos libra la guerra. La cúpula del Departamento de Defensa se ha llenado de antiguos ejecutivos de Silicon Valley, que traen su mentalidad emprendedora al Pentágono para transformar las fuerzas armadas. En un discurso pronunciado en noviembre en el Colegio Nacional de Guerra en Washington, Hegseth expuso su visión para reformar el proceso de adquisiciones del Pentágono en colaboración con la industria estadounidense, con el fin de garantizar que pueda operar en condiciones de guerra.

“La industria estadounidense y su espíritu innovador claman por ser liberados para resolver nuestros problemas bélicos más complejos y peligrosos”, afirmó. “Necesitamos dejar de interponernos en nuestro propio camino y entablar una verdadera colaboración con ustedes, en lugar de imponer medidas excesivas y frenar su progreso natural”.

Según un informe del Csis de julio, aproximadamente 10 mil nuevas empresas de tecnología de defensa han entrado en el mercado desde el 2024. Las empresas no tradicionales, ajenas a los contratistas de defensa tradicionales, recibieron más de US$120 mil millones en obligaciones contractuales durante el ejercicio fiscal del 2025. Pero una de las necesidades más urgentes del Pentágono son las municiones.

La guerra con Irán ha mermado drásticamente las reservas estadounidenses; el Csis estimó el lunes que el inventario de interceptores Patriot ha caído de 2 mil 200 antes de la guerra a menos de 827, y el de misiles THAAD de 452 a menos de 278. Según un análisis del Csis de mayo, reponer los sistemas de defensa antimisiles THAAD y Patriot al nivel anterior a la guerra con Irán podría llevar tres años o más, lo que aumenta el riesgo de que Estados Unidos sufra bajas entre sus militares y daños en sus activos militares en el extranjero debido al debilitamiento de sus defensas. El análisis también señala que la sustitución de los misiles de precisión y los misiles aire-superficie conjuntos podría tardar entre varios meses y un año.

El Departamento de Defensa pretende subsanar esta deficiencia recurriendo a empresas tecnológicas que fabrican municiones de bajo coste. El presupuesto del Pentágono para el año fiscal 2027 prevé que casi la mitad de sus municiones sean de bajo coste, porcentaje que aumentará al 70% para el año fiscal 2031, según un análisis del Csis. Esta mentalidad se ha filtrado en los acuerdos actuales. En mayo, el Pentágono anunció varios acuerdos plurianuales con empresas de tecnología de defensa, incluidas Anduril, Castelion, CoAspire, Leidos y Zone 5, para "expandir agresivamente" las capacidades de ataque del ejército estadounidense y adquirir sus misiles de bajo costo.

Según el anuncio, el objetivo es adquirir 10 mil misiles de crucero de bajo coste en tres años, a partir del 2027. El Departamento de Guerra también ha declarado que adjudicará un contrato a Castelion para la compra anual de un mínimo de 500 de sus misiles hipersónicos de bajo coste, denominados Blackbeard, con la intención de adquirir hasta 12 mil en cinco años si la tecnología obtiene las acreditaciones de prueba adecuadas. McGinn, del Csis, afirmó que esta demanda pondrá a prueba a la industria ante la realidad de fabricar armas en tiempo real. Según él, las empresas emergentes han demostrado que pueden desarrollar la tecnología a bajo costo, pero ahora deben probar que sus productos cumplen con los estándares del Pentágono, a la vez que sortean los caprichos del Congreso, que es el organismo que asigna el presupuesto de defensa.

Doug Denneny, fundador y director ejecutivo de CoAspire, una empresa emergente de misiles de crucero, afirmó que las empresas emergentes se enfrentan a un desafío que va más allá del dominio de los avances tecnológicos. "Ese es el mensaje directo que recibimos del Departamento de Guerra", dijo, utilizando el nombre preferido por la administración Trump para el Departamento de Defensa. ""Es estupendo que cuenten con esta magnífica tecnología. Lo entendemos. Lo creemos. Lo han demostrado. Han probado su capacidad. Ahora tienen que gestionar su cadena de suministro y producir a gran escala. De lo contrario, no merece la pena la inversión".

“La importancia de eso me la han recalcado personalmente los altos mandos del Pentágono”, añadió. Según Denneny, la prisa por expandir la producción de armas también podría saturar a los subcontratistas que suministran componentes críticos, creando cuellos de botella en toda la cadena de suministro de defensa. Bryon Hargis, cofundador y director ejecutivo de Castelion, afirmó que la dependencia del Pentágono de las empresas emergentes supone una enorme presión. El misil hipersónico Blackbeard de su compañía podría costar unos US$500 mil cada uno, muy por debajo de los aproximadamente US$5 millones que cuestan armas similares, pero aumentar la producción para satisfacer la demanda militar sigue siendo el reto.

“Siento el peso de… todo lo que aún tenemos que hacer y construir”, dijo, y agregó que cumplir con las promesas de suministro “va a suponer un dolor tremendo en los próximos años”. Señaló que la asociación es “un honor, pero también una gran responsabilidad. Siento que tenemos que cumplir”.