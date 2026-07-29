Anthony Fauci invoca 111 veces la Quinta Enmienda en audiencia sobre el origen del covid-19

El exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Anthony Fauci, se acogió 111 veces a la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para no responder preguntas durante una audiencia del Subcomité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el origen de la pandemia de covid-19 y las decisiones adoptadas durante la emergencia sanitaria.

Fauci, quien lamentó la "obsesión desmedida" en su contra, leyó un mensaje en el que aseguró: "Siguiendo el consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder en virtud de mis derechos amparados por la Quinta Enmienda de la Constitución".

A lo largo de su comparecencia, apeló en 111 ocasiones a la Quinta Enmienda para justificar su silencio.

El exfuncionario de Salud afirmó que decidió no responder porque el senador republicano Rand Paul lo citó a declarar para "justificar sus repetidas promesas públicas de que terminaré, en sus palabras, 'tras las rejas'".

La relación entre Fauci y Paul ha estado marcada por la tensión durante años.

Paul ha sostenido en numerosas ocasiones que Fauci debería estar en prisión y ha llevado el asunto al Departamento de Justicia, pues considera que fue responsable de financiar investigaciones en China que desencadenaron la pandemia.

El principal punto de discrepancia entre ambos es si el coronavirus se originó de forma natural, como sostiene Fauci, o en un laboratorio, como afirma Paul.

Durante el fin de semana, el senador republicano publicó más de mil páginas del diario de Fauci y, este martes, más de cien científicos difundieron una carta en su defensa, al considerar que ha sido objeto de ataques por parte de la administración del presidente Donald Trump.

El mandatario también dedicó este miércoles uno de sus mensajes en la red Truth Social al doctor Fauci, en el que cuestionó su gestión y aprovechó para atacar a su antecesor en el cargo, Joe Biden.

"En este asunto, pasé por encima de Fauci. ¡Sus ideas eran una locura! Además, dije desde el principio que el virus provenía del laboratorio de Wuhan, en China. Fauci estaba totalmente en desacuerdo, ya que siempre intentaba proteger a China", escribió Trump.

El presidente añadió que heredó a Fauci, "quien ocupaba su cargo desde la década de 1980, pero con el paso del tiempo confié cada vez menos en él. Tomó demasiadas decisiones equivocadas, como en el caso de las mascarillas".

La Quinta Enmienda garantiza el derecho de una persona a negarse a responder preguntas de una autoridad cuando considera que sus respuestas podrían incriminarla.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.