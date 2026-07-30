Más de mil años de cárcel para los cabecillas de El Gremio: organización que atemorizó a El Salvador

Durante la tarde del pasado miércoles 29 de julio, la Fiscalía General de la República de El Salvador logró penas de hasta 1 mil 48 años de prisión contra 28 integrantes de la estructura criminal denominada El Gremio, dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas en Santa Ana, departamento ubicado en el occidente.

Conforme a lo expuesto en las investigaciones de la Fiscalía General de la República de El Salvador, entre noviembre del 2023 y noviembre del 2024, esta red de El Gremio operó en el departamento salvadoreño de Santa Ana, donde comercializaba cocaína mediante aplicaciones de mensajería para recibir pedidos en prácticamente todo el país.

Frente a este escenario, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado del departamento salvadoreño de Santa Ana impuso condenas por más de 81 casos de tráfico de drogas y más de doce casos de proposición y conspiración para cometer estos delitos a los principales cabecillas de El Gremio en el territorio de El Salvador.

Miguel Ángel Mazariego Martínez : 1 mil 48 años de cárcel

: 1 mil 48 años de cárcel Leopoldo Ernesto Ramírez Godoy : 1 mil 48 años de cárcel

: 1 mil 48 años de cárcel René Ernesto Martínez Salgado: 1 mil 38 años de cárcel

¿Qué es El Gremio en El Salvador?

De acuerdo con LatinUS, plataforma digital de noticias y contenidos multimedia, El Gremio es una estructura criminal dedicada al narcotráfico en El Salvador, cuyos cabecillas recibieron condenas de más de mil años de prisión, dictadas por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado del departamento salvadoreño de Santa Ana.

Dadas las circunstancias, estas condenas se dictaron en el marco de la guerra antipandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele, iniciada en el 2022, durante la cual han sido capturados más de 90 mil pandilleros, quienes permanecen recluidos en cárceles de máxima seguridad, como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

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Sin embargo, la Fiscalía General de El Salvador no detalló si el caso de los tres cabecillas de El Gremio forma parte de los juicios colectivos bajo el régimen de excepción que ampara la ofensiva contra estas estructuras criminales, ya que el Congreso aprobó en marzo una reforma constitucional que eliminó la pena máxima de 60 años de prisión.

Ante esta situación, el mandatario salvadoreño modificó el Código Penal de El Salvador y estableció la prisión perpetua para homicidas, violadores y terroristas, quienes se encuentran recluidos en una megacárcel de máxima seguridad ubicada en el municipio de Tecoluca, diseñada para albergar hasta 40 mil pandilleros de alta peligrosidad.

Guerra antipandillas de Bukele

De conformidad con la agencia de noticias EFE, la guerra contra las pandillas en El Salvador es una estrategia de seguridad masiva iniciada en marzo del 2022 por el gobierno de Nayib Bukele, cuyos puntos clave incluyen un régimen de excepción prorrogado, más de 90 mil detenciones y una drástica reducción de homicidios en el país.

No obstante, diversos informes de organizaciones internacionales denuncian arrestos arbitrarios, hacinamiento, miles de liberaciones de personas inocentes y muertes bajo custodia estatal, pese al descenso de la tasa de homicidios, que ha posicionado al país entre los de menores índices de violencia y ha fortalecido el respaldo a Nayib Bukele.