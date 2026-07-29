Clase 4 de El Profe: ¡Llegó el FVS porque no nos alcanzó para el VAR en la Liga Nacional de Guatemala!

El Profe regresó de sus vacaciones y no perdió tiempo para ponerle nota al estreno del Soporte de Video para Futbol (FVS, por sus siglas en inglés) en la Liga Nacional, un sistema alternativo y más económico al Árbitro Asistente de Video (VAR, por sus siglas en inglés), impulsado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

En su cuarta clase, El Profe dice lo que todos están pensando: No nos alcanzó para poner un VAR en Guatemala, por lo que tenemos que conformarnos con un sistema en el que no hay asistentes de video en una cabina vigilando todo el tiempo, debido a que los directores técnicos son quienes deben pedir la revisión con una tarjeta especial.

Cada equipo cuenta con dos solicitudes por partido, las cuales conserva si su reclamo es correcto, y se aplica únicamente para situaciones de goles, penales, tarjetas rojas directas y confusión de identidad de un jugador. Por lo tanto, las advertencias de El Profe pueden herir ciertas susceptibilidades deportivas de los detractores y enemigos.

Adicionalmente, El Profe estrenó un nuevo estilo de grabación con cámara 360, con el que analizó las diferencias clave entre el FVS y el VAR, debido a que el segundo actúa de forma automática por recomendación de los asistentes de video, mientras que el primero requiere, obligatoriamente, que un director técnico solicite la revisión.

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