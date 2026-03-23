El consumidor en Centroamérica cambia hábitos: menos volumen y más criterio

El consumo en Centroamérica atraviesa una transformación profunda. Siete de cada 10 categorías de productos de consumo masivo registran caída en volumen, de acuerdo con el informe Consumer Insights Q4 2025, elaborado por Worldpanel by Numerator CariCAM.

Más que una desaceleración, el fenómeno apunta a un cambio estructural en la forma en que los hogares compran.

El consumidor adquiere menos productos, pero con mayor criterio.

Después, de un 2025 marcado por presiones económicas, menor optimismo y presupuestos ajustados, el consumidor dejó atrás las compras por costumbre. Ahora evalúa cada gasto, reduce la frecuencia de compra, ajusta tamaños y redefine su canasta con base en un nuevo principio: bienestar y valor real.

En este contexto, factores tradicionales como la marca o el hábito han perdido peso en la decisión de compra.

Priorizan bienestar

El estudio revela un cambio en la composición del consumo. Categorías como cuidado personal, cuidado del hogar y alimentos para mascotas muestran crecimiento, mientras que productos básicos, como arroz, azúcar, gaseosas, cloro, pastas y derivados del tomate, registran retrocesos en la mayoría de países de la región.

La tendencia refleja una transformación en las prioridades del consumidor, que elimina productos que no percibe como un aporte directo a su bienestar físico o emocional.

Uno de los ejemplos más claros es la disminución en el consumo de azúcar, influida por preocupaciones relacionadas con el estrés, el peso y enfermedades como la diabetes.

Las generaciones jóvenes lideran este cambio. Los millennials y la generación Z ya representan más del 60% de los hogares compradores y priorizan aspectos como el autocuidado, la salud mental, el consumo consciente y el vínculo con sus mascotas.

Patrones se rompen

El informe también evidencia una mayor fragmentación en los patrones de consumo según el nivel socioeconómico.

Mientras los segmentos de mayores ingresos mantienen el gasto y apuestan por productos de mayor calidad, los niveles más bajos priorizan el volumen mediante marcas económicas y estrategias de ahorro.

La clase media, en especial el segmento C+, adopta un comportamiento más estratégico y combina productos prémium, marcas económicas y marcas privadas para optimizar su presupuesto.

Este grupo no desaparece, pero se vuelve más selectivo y táctico en sus decisiones.

Deja de ser rutina

La elección del lugar de compra también ha cambiado. Los canales modernos, como supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia, ganan terreno, mientras el canal tradicional pierde participación por la percepción de precios más altos y menor variedad.

Incluso en formatos mayoristas y clubes, los consumidores optan por presentaciones más pequeñas y manejables, y dejan atrás la compra en volumen como sinónimo automático de ahorro.

Ahora el consumidor elige dónde comprar en función de la eficiencia, la disponibilidad y el propósito.

La relevancia es clave

Para Fernando Montúfar, director de cuenta en Worldpanel by Numerator CariCAM, la región enfrenta un cambio estructural.

“El comprador no solo ajusta cuánto compra, sino qué y por qué lo compra. Prioriza bienestar, funcionalidad y valor real. Las marcas que no se adapten perderán relevancia en el 2026”, señala.

El estudio plantea tres claves para las empresas: el bienestar deja de ser una tendencia y se convierte en un requisito básico; la competencia ya no se define por categorías, sino por el valor percibido, y la relevancia será el factor determinante para mantenerse en la canasta del consumidor.