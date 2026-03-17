Diaco presenta 37 nuevas denuncias por especulación en precios de combustibles

El Ministerio de Economía (Mineco), por medio de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), mantiene verificaciones de precios de combustibles en todo el país y ha presentado 37 nuevas denuncias ante el Ministerio Público por posible especulación en la venta de estos productos, informaron este martes 17 de marzo fuentes oficiales.

Con estas acciones, el total de denuncias asciende a 79, según información oficial. De las más recientes, 32 fueron interpuestas por sedes departamentales; cuatro, por las oficinas de Mixco y Villa Nueva; y una, en la Ciudad de Guatemala.

“Seguimos verificando el mercado nacional de los combustibles. Esto derivado del incremento de los precios, por lo que la Diaco, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, considera que se podría estar cometiendo el posible delito de especulación de precios. Por lo tanto, al tener conocimiento de esta situación, debe denunciarlo ante el Ministerio Público”, señaló una fuente de la Diaco en un video difundido en redes sociales del Ministerio de Energía y Minas.

En los últimos días, los precios de los combustibles han registrado incrementos continuos, en especial el diésel, lo que genera preocupación en distintos sectores, debido a que también comienza a reflejarse en el costo de productos de la canasta básica.

Según las autoridades, el aumento en los carburantes responde al conflicto bélico en Medio Oriente, que ha provocado inestabilidad en el precio del petróleo a nivel internacional.

El Ministerio de Economía liderado por la ministra @GGarciaMineco, a través de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, @diaco_gt , mantiene verificaciones de precios de combustibles en todo el país.



Como resultado de estas verificaciones, se presentaron 37 nuevas… pic.twitter.com/aQRbHrJCRn — Ministerio Economía (@MINECOGT) March 17, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

