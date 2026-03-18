¿Subirá el precio del pan? Gremial explica escenarios que enfrentan panificadoras por alza de combustibles

Los precios de los combustibles han subido en Guatemala en los últimos días, derivado del conflicto en Medio Oriente.

Usuarios consultados han afirmado que esto afecta su economía, pues deben ajustar su presupuesto para cubrir los gastos mensuales de la canasta básica y el pago de servicios.

Uno de los productos con más demanda es el pan, por lo que se consultó a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) sobre la situación de este producto, y respondió por medio de la Gremial Industrias de Harina, adscrita a esa institución.

Una de las consultas fue cuál es la evaluación sobre el incremento en los costos de los insumos para panificadoras en el país, y la respuesta fue que el fenómeno actual se define como una transmisión directa de costos internacionales al mercado local.

Explicó que los incrementos en los precios de los energéticos generan un efecto dominó que encarece toda la cadena de suministro, desde el flete marítimo de materias primas hasta la logística secundaria de distribución del producto terminado.

“Estamos ante un ajuste de costos generalizado en la estructura operativa”, subrayó.

De acuerdo con la referida gremial, a excepción del tipo de cambio, que muestra una estabilidad notable, el resto de los indicadores presenta tendencias al alza. Entre estos figuran los combustibles. Principalmente, el diésel registró un aumento acumulado del 27.5% en lo que va del 2026, lo que encarece la logística nacional. Además, el gas presenta alzas que impactan directamente en el costo del horneado.

Afirmó que lo más sensible en este momento es el transporte, debido a la dependencia del diésel.

Destacó que la energía presenta estabilidad, lo que permite contener los costos de refrigeración y de maquinaria eléctrica. Además, las harinas se mantienen estables por el momento, sin variaciones drásticas en sus precios de mercado.

Remarcó que el diésel registró un aumento acumulado en el 2026, equivalente a Q9.45 más por galón, lo que impacta directamente en el transporte y la distribución.

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Afirmó que, derivado de esta situación, las pequeñas y medianas panificadoras enfrentan una encrucijada financiera, pues, al carecer de economías de escala, su capacidad para absorber costos es limitada.

En ese sentido, se enfrentan a dos escenarios: trasladar los precios al consumidor, con el riesgo de una contracción en el volumen de ventas, o absorber los costos y mantener los precios, sacrificando el margen de utilidad, lo que compromete la sostenibilidad y rentabilidad del negocio a mediano plazo.

De acuerdo con la gremial, el riesgo para el empleo en este sector es latente y proporcional a la duración de esta situación en los precios de los combustibles.

Alertó de que, si las empresas no logran equilibrar sus estados de resultados mediante el ajuste de precios o la optimización operativa, el sector podría verse obligado a hacer ajustes en sus plantillas laborales para compensar la caída en las utilidades.

Consumidores reportan aumento en precio del pan

Según vecinos de Santa Catarina Pinula, en algunas panaderías ya colocaron rótulos en los que se informa a los clientes sobre el ajuste de los precios del pan por el alza del gas y de las materias primas, lo que impide mantener los precios anteriores.

De acuerdo con reportes de usuarios, una situación similar ocurre en la zona 5 de la capital, donde la tira de pan francés pasó de costar Q2 a Q2.50.

Mientras tanto, en sectores de Mixco, especialmente en la zona 8, los incrementos oscilan entre 50 centavos y Q1 por producto.

Propietarios de panaderías han pedido comprensión a la población por estas medidas, mientras los consumidores resienten el impacto en su economía diaria.

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