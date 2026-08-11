De qué murió Jackie, la águila calva de California famosa por una transmisión en vivo de su nido

Internacional

De qué murió Jackie, la águila calva de California famosa por una transmisión en vivo de su nido

Jackie, un águila calva que se hizo famosa por la transmisión en vivo de su nido en California, falleció el pasado 10 de agosto en un centro de rehabilitación en Ojai.

|

time-clock

Fotografía de un águila calva

FOTO ILUSTRATIVA. Un águila calva vuela sobre el río Susquehanna en la presa Conowingo hoy, en Darlington, Maryland (EE.UU.). (Foto Prensa Libre: EFE)

Jackie, una águila calva que se hizo famosa por la transmisión en vivo de su nido en el lago Big Bear de California, falleció este lunes en un centro de rehabilitación de Ojai, a dos meses de haber sido rescatada en estado crítico.

"Con profunda tristeza compartimos que la Paciente 26-519 falleció en las primeras horas de esta mañana, tras más de tres semanas de cuidados médicos intensivos", según informó el Ojai Raptor Center en su cuenta de Instagram.

"Durante los últimos días, su condición continuó deteriorándose a pesar del tratamiento intensivo y de los esfuerzos combinados de nuestro equipo veterinario y los especialistas consultores", continúo el centro veterinario, quien no informó las causas del deceso.

Jackie se convirtió en una celebridad de internet después de que la organización sin fines de lucro Friends of Big Bear Valley transmitiera en vivo su vida en el nido junto a su pareja Shadow, en lo alto de un pino Jeffrey con vista al lago Big Bear.

LECTURAS RELACIONADAS

Persisten los arrestos a indocumentados

Cobro de EE. UU. a migrantes deportados: Lo que se sabe del plan de Trump y la postura de Guatemala

chevron-right
EAST RUTHERFORD (United States), 20/07/2026.- FIFA president Gianni Infantino (L) and US president Donald Trump hand over the trophy to Spain after they won the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, USA, 19 July 2026. (España) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Donald Trump respalda a Gianni Infantino y advierte que sería “un terrible error reemplazarlo”

chevron-right

La historia de amor de la pareja de águilas comenzó en 2018 y sus seguidores las han seguido desde entonces.

A mediados de julio, Jackie fue encontrada en la orilla norte del lago tras una pelea con dos águilas más jóvenes, y tratada en el Centro de Rapaces de Ojai.

"Sabemos que esta noticia será sentida profundamente por las miles de personas alrededor del mundo que siguieron su historia, tuvieron esperanza junto a nosotros, rezaron por ella y apoyaron a quienes la cuidaron", dice el comunicado.

"Nuestro equipo está desconsolado. Ha sido un privilegio extraordinario cuidarla", añade.

El centro también anunció que sus restos fueron transferidos al cuidado del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW, por sus siglas en inglés) y que próximamente darán a conocer información adicional sobre sus tratamientos y resultados de exámenes.

Lea también: Los detalles del caso del guatemalteco condenado en EE.UU. por cazar y comerse un águila calva

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

águila calva Audiencias EE.UU. California  Redes Sociales Sucesos Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM