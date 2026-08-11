Cobro de EE. UU. a migrantes deportados: Lo que se sabe del plan de Trump y la postura de Guatemala

En fecha reciente se dio a conocer un nuevo plan del Gobierno de Donald Trump que consiste en localizar a personas deportadas para informarles sobre deudas que pueden ascender a millones de dólares.

La información proviene del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y afectaría a migrantes de varios países, incluida Guatemala.

Estas son diez preguntas clave para entender el plan del Gobierno estadounidense y su repercusión en Guatemala:

1. ¿En qué consiste exactamente el plan?

El DHS planea contratar a una empresa privada que se encargará de localizar a los migrantes que fueron deportados o que salieron de manera voluntaria de Estados Unidos y que tienen multas o sanciones pendientes de pago.

2. ¿Cuántas personas podrían estar implicadas y a cuánto podría llegar la deuda?

El DHS informó que, hasta julio de este año, las multas y sanciones sumaban aproximadamente US$423 millones.

Además, esa cifra correspondía a unas 66 mil 387 personas que han sido expulsadas de Estados Unidos. El DHS no especificó la cantidad por nacionalidad.

3. ¿En qué países se concentrará la búsqueda de migrantes por parte de Estados Unidos?

El plan establece como países principales México, Honduras y Guatemala, aunque abre la posibilidad de ampliar la búsqueda de migrantes a otros países.

4. ¿Cómo hará Estados Unidos para rastrear a los migrantes deudores?

La empresa privada que estaría a cargo de localizar a los migrantes utilizará una técnica denominada skip tracing, mediante la cual buscará información de los deudores, como su domicilio y datos de contactos cercanos.

5. ¿Cómo serán notificados los migrantes sobre sus deudas y sanciones?

Los migrantes que tengan deudas o sanciones serán informados mediante una notificación física y un volante impreso en inglés y español, en el cual se detallarán los pasos para efectuar los pagos.

El volante indicará que los deudores deberán efectuar sus pagos mediante Pay.gov, plataforma oficial del Gobierno estadounidense.

6. ¿Hay requisitos obligatorios para pagar las deudas?

El DHS indicó que los deudores deberán tener una cuenta bancaria estadounidense para efectuar el pago.

Las autoridades estadounidenses señalan que el pago puede hacerlo el deudor o un tercero, ya sea un familiar o una persona cercana.

7. ¿Por qué Estados Unidos contratará a una empresa privada para ejecutar el plan?

El principal motivo, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, es que varias agencias privadas de cobranza no habrían logrado localizar a los deudores después de que estos salieron de Estados Unidos.

8. ¿Cuál es el fundamento legal de esta medida?

Este plan, según las autoridades estadounidenses, se ampara en la orden ejecutiva número 14159, que instruye al DHS a garantizar el cobro de multas a las personas que habrían permanecido de manera ilegal en Estados Unidos.

9. ¿Cuál ha sido la postura del Gobierno de Bernardo Arévalo?

El presidente de Guatemala explicó que cualquier empresa, ya sea nacional o internacional, debe actuar estrictamente conforme a la legislación del país.

Indicó que no permitirá vulneraciones de los derechos de los ciudadanos y que será el sistema judicial de Guatemala el que recibirá las notificaciones o denuncias de cobro.

10. ¿Qué vigencia tendrá este plan?

Según las autoridades estadounidenses y la convocatoria oficial, está previsto que esta medida entre en vigor el 1 de septiembre del 2026 y se extienda hasta el 31 de agosto del 2028.

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