La cifra más alta: Cuántos migrantes fueron detenidos en julio por el ICE durante el Gobierno de Trump

Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó a la agencia EFE que las detenciones de migrantes durante el mandato de Donald Trump alcanzaron su punto más alto en julio, con más de 50 mil arrestos.

A su vez, el Gobierno de Trump informó que en junio se registraron aproximadamente 43 mil detenciones, una cifra que el funcionario, quien prefirió no ser identificado, calificó como "un récord histórico".

Esta cantidad, que no ha sido publicada oficialmente por las autoridades migratorias, supondría un incremento considerable en las detenciones de migrantes, que forman parte de los esfuerzos de Trump por fortalecer aún más su política migratoria.

Sin embargo, muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos en Estados Unidos han criticado estas detenciones al argumentar que un gran porcentaje de los migrantes capturados no tiene antecedentes penales.

Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Colorado en Boulder señala que solo el 34% de las personas detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas fue condenado por algún delito.

Además, la política migratoria de Trump ha estado envuelta en polémica debido a los recientes fallecimientos de dos personas que recibieron disparos de agentes migratorios.

En declaraciones a periodistas tras las muertes de Lorenzo Salgado, en Texas, y Joan Sebastián Guerrero, en Maine, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló que su agencia "intensificará la presión en las calles".

"Yo no elijo qué leyes aplicar; hago cumplir las leyes de nuestro país. Eso significa que las haré cumplir tanto dentro de nuestra propia agencia como entre los delincuentes en las calles. Esa es mi garantía", agregó el secretario.

Desde la llegada de Trump al poder, además, se han registrado al menos 30 incidentes en los que agentes del ICE dispararon contra civiles, con un saldo de ocho muertos, de acuerdo con datos del portal The Trace.

En los centros de detención, unas 55 personas han fallecido bajo custodia del ICE, 22 de ellas en lo que va del 2026.

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