Van 54 muertes relacionadas con el ICE: Un inmigrante salvadoreño es el caso más reciente

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, un salvadoreño que permanecía detenido en un controvertido centro de detención de inmigrantes en Newark, Nueva Jersey, falleció; de modo que se trata de la muerte más reciente de un inmigrante bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

De acuerdo con el comunicado emitido por los funcionarios federales del ICE el pasado lunes 3 de agosto, Edwin Lopez-Cornejo, un migrante salvadoreño de 41 años que permanecía detenido en el centro de detención de Delaney Hall, fue declarado muerto el domingo 2 de agosto por personal médico del Hospital Universitario de Newark.

Por lo tanto, el fallecimiento del salvadoreño detenido en el centro de Newark eleva a 54 las muertes bajo custodia del ICE desde el inicio del segundo mandato presidencial de Donald Trump, de manera que los familiares y activistas denuncian negligencia médica debido a los padecimientos de diabetes e hipertensión de Edwin Lopez-Cornejo.

Asimismo, la tragedia reavivó las protestas y los reclamos de autoridades estatales para que se decrete el cierre definitivo de las instalaciones, ya que, a principios del 2026, el centro de detención privado fue escenario de manifestaciones que duraron varios días debido a las denuncias de condiciones inhumanas para los migrantes detenidos.

Protestas exigen el cierrte del centro de detención

Según la agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional, Edwin López-Cornejo "sufrió una emergencia médica mientras estaba bajo custodia del ICE", y el personal del centro de detención respondió de inmediato junto con el personal médico. Además, llamaron al 911 para solicitar servicios médicos de emergencia en Newark.

Sin embargo, como la causa oficial de la muerte aún está pendiente de un examen médico más exhaustivo, los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes llevaron al alcalde de la ciudad a imponer un toque de queda temporal. Mientras tanto, los familiares exigen justicia por la muerte del migrante salvadoreño.

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Frente a este escenario, el fallecimiento del inmigrante salvadoreño Edwin López Cornejo provocó protestas de familiares y amigos, quienes exigen el cierre del centro de detención. Pese a ello, el Departamento de Seguridad Nacional afirma que el personal actuó de inmediato al llamar al 911 para solicitar servicios médicos de emergencia.

Esto se debe a que López-Cornejo es la segunda víctima mortal conocida en Delaney Hall desde su inauguración en mayo del 2025. El primer caso fue el de Jean Wilson Brutus, un migrante que falleció por presuntas causas naturales tras sufrir una emergencia médica, según informó el ICE un día después de su muerte, en diciembre del 2025.

54 muertes relacionadas con el ICE

Tanto Edwin López-Cornejo como Jean Wilson Brutus figuran entre los más de 54 detenidos del ICE que han fallecido desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo el año pasado e impulsó las deportaciones masivas, dado que en el 2025 murieron más personas bajo custodia que en cualquier otro año de las últimas dos décadas.

"Mis condolencias a los seres queridos de la persona fallecida, quienes merecen respuestas sobre lo sucedido. Mi administración está trabajando con nuestra delegación en el Congreso para recopilar todos los datos relacionados con esta muerte. Estoy profundamente consternada", concluyó la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill.